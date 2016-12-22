Для шоу «Дом-2» нашли новую площадку

Московские власти выделят новый участок для съемок шоу «Дом-2» рядом со старым участком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

«Будет [предоставлена] земля с другой стороны оставшегося участка», — сказал Жидкин. По его словам, это решение согласовано с собственником земли.

Он также добавил, что собственнику объектов и земельного участка, где сейчас находится съемочная площадка шоу, будет выплачена компенсация.

О том, что московские власти снесут съемочную площадку шоу «Дом-2», стало известно 26 июля. Владельца участка, компанию «ЕТК-Инвест», уведомили об изъятии земли.

Съемки программы в настоящее время проходят возле коттеджного поселка Летова Роща, в Новой Москве (Троицкий и Новомосковский административные округа). Ранее это были подмосковные земли, однако из-за расширения столицы в 2012 году вошли в состав Москвы.

Проект развития этих территорий, разработанный столичными властями, предусматривает прокладку дороги через этот участок — из деревни Саларьево до деревни Марьино.

Первый замруководителя департамента развития новых территорий Москвы Валерий Шкуров после этого сообщил, что новую площадку для съемочной группы подберут в течение двух месяцев. ​