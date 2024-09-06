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Средняя цена на культурное мероприятие в России превысила ₽2 тыс.

Фото: Максим Платонов / Global Look Press
Фото: Максим Платонов / Global Look Press

Россияне летом активнее посещали культурные и развлекательные мероприятия, следует из данных билетного сервиса Ticketscloud (входит в «МТС Live»), которые тот предоставил РБК.

В денежном выражении спрос на билеты в летний сезон вырос на 29%, свидетельствуют данные компании, а количество проданных билетов — на 19%. Средняя цена билета на мероприятие летом 2024 года достигла 2 013 руб., что на 9% выше этого же периода прошлого года.

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В конце прошлого года продажи билетов на развлекательные мероприятия установили исторический рекорд. Они выросли в штучном выражении на 83% по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019-го и на 51% — по сравнению с 2022-м.

Что касается кинотеатров, то там количество проданных билетов снизилось в первом полугодии 2024 года на 3,6%, до 73,1 млн, показали данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. При этом тратить на походы в кино россияне стали больше: кинотеатры собрали 26,1 млрд руб., что на 9% больше, чем за первую половину 2023-го.
 

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