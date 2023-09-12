Разработчик Astra Linux продаст до 10% акций на бирже

«Группа Астра», куда входит разработчик крупнейшей российской операционной системы Astra Linux, планирует в четвертом квартале разместить на Мосбирже до 10% своих акций. Это IPO может стать крупнейшим за последние несколько лет

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Группа компаний «Астра», которая объединяет нескольких разработчиков российского программного обеспечения, наняла банковских консультантов для организации IPO и готовится провести его в четвертом квартале этого года, рассказали РБК несколько источников в финансовых и ИТ-компаниях. Точные сроки будут зависеть от динамики рынка, оговорился один из них.

По словам собеседника РБК, знакомого с планами компании, инвесторам предложат небольшой пакет акций из пакетов существующих акционеров. Еще один источник РБК, близкий к одному из организаторов IPO уточнил, что это будет менее 10%. Такой объем собеседники РБК объяснили тем, что компания хочет дать возможность сначала познакомиться с бизнесом, у которого не было публичной истории, создать ликвидность, «поставить бумагу на радар, чтобы инвесторы могли следить за ней и принимать решение». Впоследствии размер free float может быть увеличен.

«Маркетинг сделки будет направлен на максимально широкий круг инвесторов, как институциональных, так и розничных. Исходя из размера размещения, отдавать крупные пакеты в руки нескольких покупателей вряд ли будут», — рассказал собеседник, близкий к организаторам IPO. По его словам, исходя из сектора, в котором работает компания — IT в сегменте b2b — и ее профиля роста и прибыльности, наиболее близким публичным аналогом для «Астры» будет «Группа Позитив» (разрабатывает решения в области кибербезопасности под брендом Positive Technologies). «При оценке «Астры» для IPO можно использовать прогнозный мультипликатор EV/EBITDA: у «Позитива» он 13x. Но с учетом прогноза EBITDA «Астры» в 2023 году и ее более высоких темпов роста выручки и маржинальности, в ходе IPO группу могут оценить более чем в 60-80 млрд руб.», — сообщил источник, близкий к организаторам.

Представитель «Астра» на вопрос о возможности проведения IPO в ближайшее время сообщил, что они рассматривают различные стратегические варианты развития, однако о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно.

Чем занимается «Астра»

В «Группу Астра» входят несколько юрлиц, в том числе «Русбитех-Астра» (разработчик операционной системы Astra Linux), «Рубэкап» (разработчика системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup), «Рупост» (разработчик российского почтового сервера для организаций RuPost) и др. По итогам 2022 года выручка «Астры» увеличилась в 2,5 раза по сравнению с годом ранее, до 5,4 млрд руб., показатель EBITDA вырос в 2,7 раза, до 2,9 млрд руб., чистая прибыль — в 2,8 раза, до 3 млрд руб.

По данным Rusprofile, 15% АО «Группа Астра» принадлежит гендиректору группы Илье Сивцеву, 5% Светлане Новосельцевой, остальные совладельцы скрыты. Ранее в качестве владельца 80% группы был указан Денис Фролов, которому вместе с Сивцевым также принадлежали ГК «Вартон» (производитель светотехнического оборудования) и косвенно — контрольный пакет в «Байкал электроникс» (разработчик одноименных российских процессоров).

Собеседник, знакомый с планами компании, указал, что «Астра» — один из бенефициаров перехода IT-инфраструктуры российских заказчиков на импортонезависимые решения, у нее большой целевой рынок и потенциал роста. «Сфера инфраструктурного софта — инертная: от первого разговора с заказчиком до закрытия проекта может пройти полтора-два года: долгие пилоты, интеграция продукта и т.д., то есть текущий рост спроса полностью отразится в финансовых показателях компании примерно в 2024–2025 годах», — говорит этот собеседник.

По оценке Strategy Partners, в 2022 году «Астра» была крупнейшим игроком в сегменте операционных систем среди российских разработчиков с рыночной долей около 75%, тогда как у ближайших конкурентов BaseALT и «Ред Софт» было 12 и 9% соответственно. Общий объем сегмента операционных систем для персональных компьютеров и серверов в России в прошлом году составил 19 млрд руб., а весь рынок инфраструктурного софта — 77 млрд руб. Аналитики ожидают, что в 2030 году эти показатели достигнут 72 млрд руб. и 243 млрд руб., соответственно. Объем всего российского IT-рынка, по прогнозу Strategy Partners, должен вырасти с 2,74 трлн руб. по итогам 2022-го до 7 трлн руб. по итогам 2030-го.

Какие перспективы у размещения

О том, что «Астра» намерена провести IPO гендиректор группы Илья Сивцев объявил в июле прошлого года, но сроки и суммы, которые компания планирует привлечь, не называл.

Сейчас спрос на рынке на «хорошее» IPO превышает предложение, отметил инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов. «Фондовый рынок вырос на 50% с начала года, особым спросом пользуются растущие секторы. Рынок растет, и исходя из мультипликаторов, которые есть у «Позитива», «Астра» может получить оценку в 60-80 млрд, на которые рассчитывает», — рассуждает Суверов. Он считает, что это IPO станет бенчмарком для размещений других российских компании в условиях продолжения роста на рынке из-за бума на импортозамещение.

Инвестиционный консультант «Альфа-капитала» Александр Абрамян сравнивает «Астру» с «Группой Позитив» и также считает, что оценка в ходе IPO может достичь указанных собеседником РБК 60-80 млрд руб. «Кто-то скажет, что это дорого, я люблю в таких случаях приводить пример с автомобилем: 5 млн руб. — это дорого за Lada, а за Mercedes — нет, — рассуждает Абрамян. — Показатель EBITDA «Астры» только за первое полугодие вырос на 200%, хотя вторая половина считается еще более благоприятной. Добавьте к этому огромный спрос на импортозамещение в секторе IT, маржинальность по EBITDA свыше 50% и лидерство на рынке отечественных операционных систем».

В ноябре 2021 года «Позитив» провела листинг на Мосбирже с оценкой в 55 млрд руб. На 21:00 мск 11 сентября капитализация компании составляла 154,7 млрд руб.

Александр Абрамян отметил, что размещение «Астры» может стать одним из крупнейших IPO в России за последние годы: например, «Вуш Холдинг» (владеет сервисом Whoosh) вышел на Мосбиржу в конце прошлого года по оценке 20,6 млрд руб., «СмартТехГрупп» (CarMoney) в середине этого — 6,5 млрд руб.

По словам брокера «Открытие Инвестиций» Алексея Петровского, в сравнении с емкостью всего российского фондового рынка «Астра» небольшая компания, поэтому ей будет легко найти спрос на IPO. «Инвесторов всегда интересуют новые имена, у которых есть перспектива роста бизнеса, а значит, и роста цен акций. "Астра" является быстрорастущей технологичной компанией, к тому же прибыльной», — отметил он.

Впрочем, руководитель специальных проектов RU-CENTER Алексей Замесов указывает, что оценка 60-80 млрд руб. для компании с выручкой 6,5 млрд в 2022 году — «это весьма оптимистичные ожидания, даже с учетом темпов роста в последние года». «Если IPO состоится по оценке выше 40 млрд руб., безусловно, это будет сигналом другим участникам, что инвесторы крайне высоко оценивают потенциал внутреннего рынка для разработчиков корпоративного программного обеспечения», — рассуждает Замесов. В то же время он сомневается, что компания нуждается в том небольшом объеме денег, которые может привлечь в ходе IPO, и само размещение, «скорее, будет решать другие задачи».