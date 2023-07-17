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«ИКС Холдинг» оценили в ₽300 млрд на фоне плана провести IPO

«ИКС Холдинг» Антона Черепенникова оценили в 300 млрд руб.
«ИКС Холдинг», который может выйти на публичный рынок уже в 2024 году, оценили примерно в 300 млрд руб. Компания быстро растет, но в случае IPO сейчас ей будет сложно найти нужное количество инвесторов в России
Фото: x-holding.ru
Фото: x-holding.ru

Аналитическая компания «Технологии доверия» (бывшее российское подразделение PwC) оценила инвестиционную стоимость «ИКС Холдинга» примерно в 300 млрд руб., рассказал источник на IT-рынке, знакомый с заключением консультантов. По его словам, холдинг обсуждает дебютное размещение облигаций и возможное проведение первичного размещения акций (IPO) в 2024 году.

«С учетом особенностей текущего рынка конечная цель [выпуска облигаций] — продажа физлицам. Купонный доход, по оценкам банков, может составить 10–11%», — отметил собеседник.

В «ИКС Холдинге» назвали указанную источником цифру «максимально близкой к реальности». Замгендиректора «ИКС Холдинга» по финансам и казначейству Наталия Забавина пояснила, что они проводят независимую кредитную оценку холдинга и входящих в него активов «с целью понять инвестиционный потенциал и финансовые возможности, а также подобрать выгодные инструменты». Она подтвердила планы по выпуску облигаций: объем возможного дебютного выпуска может составить до 1 млрд руб. сроком на один год. Окончательное решение о выпуске будет принято до конца года. «Пока мы активно изучаем вопрос, проводим встречи с банками и инвестиционными аналитиками. Есть определенный выбор финансовых инструментов. После тщательного анализа будет больше ясности», — отметила Забавина. Она также указала, что окончательное решение об IPO пока не принято, «хотя внешний интерес высокий».

Представитель «Технологии доверия» отказался от комментариев.

«ИКС Холдинг» — многопрофильный холдинг технологических компаний, куда среди прочих входит производитель серверов и систем хранения данных «КНС Групп» (бренд Yadro), производитель систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) «Цитадель», разработчик решений в области информационной безопасности «Гарда Технологии», развивающий частную глобальную спутниковую группировку «Бюро 1440» (к 2035 году планирует создать и запустить более 900 низкоорбитальных отечественных спутников) и др. В прошлом году завершил основной этап строительства крупнейшего в России завода полного цикла по производству радиоэлектронной продукции Yadro Fab Dubna, на полную производственную мощность он должен выйти к концу 2023 года. Выручка в 2022 году, по собственным данным, составила 93,4 млрд руб., EBITDA — 34,1 млрд руб., чистая прибыль — 20,4 млрд руб. 60% выручки принесла продажа систем хранения данных. Принадлежит Антону Черепенникову.

Как «ИКС Холдинг» готовится к рынкам

О планах «ИКС Холдинга» выпустить облигации в конце июня писали «Ведомости» со ссылкой на свой источник. Размер выпуска не назывался, но в компании указывали, что он пойдет на погашение банковского долга, строительство новых производств и развитие масштабных проектов, в том числе «Бюро 1440». По информации издания, также компания обсуждает возможность проведения первичного размещения акций (IPO) не ранее 2024 года.

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В конце июня компания получила кредитный рейтинг аналитического агентства АКРА на уровне А- (RU), а в середине июля от «Эксперт РА» на уровне ruА-, оба — со «стабильным» прогнозом.

В сообщении «Эксперт РА» отмечалось, что спрос на рынках систем хранения данных и информационной безопасности в России растет благодаря активной цифровизации, возросшим инвестициям в кибербезопасность и уходу многих иностранных конкурентов в 2022 году. В «Эксперт РА» ожидают, что отечественные компании смогут укрепить рыночные позиции и нарастить доли на рынке. При этом «ИКС Холдинг» «имеет твердые конкурентные позиции, что позволяет ему в целом входить в пятерку крупнейших игроков в отрасли».

В СОРМ «ИКС Холдинг» является лидером, сам этот сегмент, по версии агентства, в большей степени защищен от экономических колебаний из-за жесткого регулирования государства.

Среди позитивных факторов для «ИКС Холдинга» «Эксперт РА» также отметило диверсифицированный портфель заказчиков холдинга; отсутствие зависимости от труднозаменимых поставщиков; комфортный уровень долговой нагрузки с прогнозом ее улучшения в течение двух лет; высокую рентабельность бизнеса — маржинальность по EBITDA составила 32% в 2022 году. Среди негативных — то, что 65% долговых обязательств приходится на одного кредитора и то, что операционный денежный поток в ближайшие 12 месяцев не полностью покроет все нужды; отсутствие в совете директоров холдинга независимых членов, а также отсутствие коллегиального исполнительного органа (правления) и др.

Член совета Ассоциации владельцев облигаций Александр Беркунов считает, что короткий, всего на один год выпуск облигаций будет положительным моментом в условиях, «когда ЦБ почти прямым текстом анонсирует скорое повышение ключевой ставки». «На сегодняшний день с купоном 11% они могли бы разместиться, но как будут обстоять дела, когда Банк России перейдет от слов к делу и повысит ставку на 0,5–1 процентный пункт, судить сложно. Я склоняюсь к тому, что к концу года ставку купона эмитенту придется немного повысить для успешного размещения», — рассуждает Беркунов.

При этом указанную источником РБК оценку стоимости «ИКС Холдинга» эксперты назвали адекватной. Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что, исходя из стоимости компаний-аналогов, «такая быстрорастущая компания, как «ИКС Холдинг», может стоить порядка 8 EBITDA», то есть 272,8 млрд руб., исходя из значения показателя за 2022 год.

В то же время исполнительный директор и партнер Advance Capital Артур Шубаев говорит, что для такой крупной компании сейчас «не очень хорошее время для размещения». «Чтобы получить листинг первого-второго уровня, нужно, чтобы free float компании составлял хотя бы 10%, то есть нужно будет разместить более 30 млрд руб., но такого спроса на рынке, судя по последним сделкам, на данный момент нет, — рассуждает Шубаев. — При небольшом размере размещения компании придется претендовать на листинг третьего уровня, а в такие бумаги могут инвестировать не все институционалы и частные инвесторы, что может сократить потенциальный спрос и ликвидность».

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Теги
Анна Балашова Анна Балашова, Дарья Чебакова Дарья Чебакова
Антон Черепенников серверы «закон Яровой» информационная безопасность
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