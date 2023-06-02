Мордашов выступил против сбора с бизнеса за иностранный софт

Российские компании и так вкладывают значительные средства в разработку отечественного софта, вводить дополнительный сбор для бизнеса в пользу российских разработчиков неправильно, считает владелец «Северстали» Алексей Мордашов

Алексей Мордашов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Обсуждаемая в правительстве идея об обязательных отчислениях для бизнеса, который пользуется иностранным софтом, очень спорная, так как повышает нагрузку на бизнес. Об этом председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов сообщил в интервью «РИА Новости».

О том, что правительство изучает идею ввести обязательные отчисления для организаций за использование иностранного программного обеспечения, а полученные средства направлять на поддержку российских разработчиков, говорил накануне премьер-министр Михаил Мишустин.

«Эта идея, на мой взгляд, очень спорная. Ее логика понятна: она заключается в том, что мы все продолжаем использовать зарубежные решения в автономном режиме, то есть мы за него не платим, поэтому с нас можно этот сбор взять. Но я эту идею не разделяю», — сказал Мордашов.

По его словам, при рассмотрении этой инициативы нужно учитывать, что отечественный бизнес лишился поддержки зарубежных провайдеров и уже направляет серьезные ресурсы на разработку собственных программ. «В этих условиях повышать на нас финансовую нагрузку было бы неправильно», — считает Мордашов.

По его словам, грантовые средства, которые «Северсталь» получила в рамках государственного проекта по стимулированию разработки отечественного программного обеспечения, не покрывают расходы компании на эти цели.

«Это существенно меньше, чем тратим мы сами. Мы готовы участвовать в этом! Если говорить о расходах всей нашей отрасли, то сейчас 90% этих инвестиций покрывают сами компании. И это еще один аргумент против сбора», — добавил Мордашов.

На разработку системы управления производственными процессами в металлургии («MES Металлургии») и на разработку системы оптимизации планирования «Северсталь» направит более 1,6 млрд руб. собственных средств, сказал он. В компании рассчитывают, что решения будут готовы к 2026 году.

Мордашов подчеркнул, что разработка этого отечественного софта — вопрос выживания для компании, так как необходимые для ее работы программы более недоступны. В то же время он не исключил, что программное обеспечение в итоге можно будет «кому-то продавать». «Есть рынки для нас в СНГ и дружественных странах, будут рынки и в России», — сказал он.

Зачем нужны отчисления за использование иностранного ПО

Средства, которые будут отчислять российские компании на разработку отечественного программного обеспечения, если инициатива будет поддержана правительством, будут распределять по двум направлениям, говорил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Цифровая индустрия промышленной России» 1 июня.

«Половина этой суммы может направляться на грантовую поддержку российских ИТ-компаний. За счет второй части станет формироваться залоговая масса для их льготного кредитования», — сказал глава правительства. Премьер-министр не называл примерного размера этих отчислений.

Сейчас в промышленности растет спрос на отечественные программные продукты: в 2022 году он увеличился в 10–12 раз, сказал Мишустин. При этом, по его словам, в России аккредитовано более 22 тыс. IT-компаний, разрабатывающих софт, число программистов в стране превышает 740 тыс. человек, а объем рынка отечественных решений и услуг вырос почти на четверть, примерно до 2,2 трлн руб.

По словам Мишустина, также эксперты выявили более тысячи иностранных решений, которые напрямую влияют на стабильность производственных процессов в компаниях из всех отраслей, но только одна шестая от этого количества (16,6%, или порядка 166 программ) не имеют российских аналогов.

По его словам, «по наиболее востребованным» технологическим направлениям в партнерстве с бизнесом была организована разработка универсального софта.

«Прежде всего она касается средств управления жизненным циклом изделия, инструментов инженерного анализа, систем управления производством, цифрового проектирования, виртуальных испытаний», — сказал Мишустин. Он отметил, что это «серьезные сквозные решения, которые не должны уступать западным аналогам».

По словам Мишустина, стоимость этих решений превышает 210 млрд руб. «И только 10% этой суммы финансируется за счет федеральных грантов. Остальные инвестиции — это собственные средства предприятий, что стало существенным вкладом в формирование задела и дальнейшее развитие российской промышленности», — отметил он. Премьер-министр поблагодарил руководителей таких компаний «за пример технологической ответственности бизнеса».

Законопроект, который предусматривает обязательные отчисления для российского бизнеса за использование иностранного софта, разработало Минцифры, писали «Ведомости» со ссылкой на источник в правительстве и в IT-компании, знакомый с ходом обсуждения законопроекта. Инициатива обсуждается в рамках законопроекта о принудительном лицензировании зарубежного ПО.

Согласно этому документу, оплата лицензий за зарубежные программы, которые использовал российский бизнес, будет производиться по прежним тарифам (то есть компании будут платить столько же, сколько платили до ухода компании из России) на спецсчета типа «О» — то есть на рублевые счета в ряде банков, предусмотренные указом президента для расчета с иностранными компаниями в условиях санкционного давления.

Если оставшиеся средства на счете не будут востребованы правообладателями, то впоследствии они будут переданы в фонд поддержки IT-отрасли, например в Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), говорил источник газеты в правительстве.