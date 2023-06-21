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«Коммерсантъ» сообщил о «зависнувшей» господдержке отечественного софта

«Коммерсантъ»: финансирование проектов по замещению зарубежного софта зависло
Правительство до сих пор не согласовало перечень проектов, которые должны получить финансирование в рамках «дорожных карт» импортозамещения зарубежного ПО, пишет газета
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Минцифры совместно с Российским фондом развития информационных технологий и «Сколково» до сих пор не согласовало перечень проектов, которые должны получить гранты и кредиты в рамках «дорожных карт» импортозамещения зарубежного софта, рассказали «Коммерсанту» несколько представителей индустриальных центров компетенций. Его должны были подготовить еще до конца мая.

Летом прошлого года правительство создало Центры компетенций разработки (ЦКР, в них входят вендоры софта) и индустриальные центры компетенций (ИЦК, объединяют представителей отраслей, которые нуждаются в замещении зарубежного программного обеспечения). ЦКР и ИЦК отобрали приоритетные проекты, которые Минцифры включило в «дорожные карты» развития нового общесистемного и индустриального ПО. В прошлом году профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал выделение российским разработчикам софта 37,1 млрд руб. до 2024 года.

В декабре Чернышенко заявлял, что в «дорожные карты» вошло более 300 проектов. Большинство должны профинансировать сами вендоры, а на остальные будут выделены кредитные (около 20 млрд руб.) и грантовые (более 23 млрд руб.) средства. В начале июня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в рамках ИЦК одобрено более 160 проектов на 210 млрд руб. Только 10% этой суммы финансируется за счет федеральных грантов, остальное — собственные средства предприятий.

В Минцифры газете сообщили, что в 2022–2023 годах через фонд развития информационных технологий и «Сколково» было поддержано 26 проектов на 18,2 млрд руб. Средства на этот год «доведены до грантополучателей, уже заключивших соглашения с фондами», утверждают в ведомстве. В фонде развития информационных технологий уточнили, что в 2023 году гранты на 4,5 млрд руб. получили шесть «особо значимых проектов». Речь идет в том числе о проектах «ОДК авиадвигатель» (замещает ПО Siemens NX, Teamcenter и FiberSIM), АвтоВАЗа (внедряет отечественную систему конструкторско-технологической подготовки производства), «Северстали», НПП «Техмаш».

В то же время, по словам главы совета директоров «Базальт СПО» и одного из руководителей ЦКР Алексея Смирнова, проекты, которые просили финансирования в рамках центра, его не получили.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
софт Импортозамещение Россия
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