 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

В «Билайне» сменится глава

Новым гендиректором «ВымпелКома» станет Сергей Анохин, до этого — первый вице-президент и финансовый директор «Ростелекома». Нынешний глава оператора останется в качестве председателя совета директоров
Сергей Анохин
Сергей Анохин (Фото: Ирина Мотина / РИА Новости)

Вместо Александра Торбахова гендиректором «ВымпелКома» (бренд «Билайн») станет Сергей Анохин, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Назначение вступит в силу со 2 сентября. При этом Торбахов возглавит совет директоров «ВымпелКома».

Сергей Анохин последние семь лет работал в «Ростелекоме», где отвечал за формирование стратегии развития, финансовый блок, развитие новых направлений бизнеса, венчурные инвестиции, трансформацию процессов на принципах бережливого производства, запустил целевую программу и продвигал развитие клиентоцентричности компании. Ранее, 11 июля, «Ростелеком» объявил, что Анохин покидает компанию по собственному желанию, на этой позиции его сменила вице-президент компании Анна Трегубенкова. До «Ростелекома» Анохин занимал руководящие посты в ВТБ, IT-компании SAS и др.

Александр Торбахов занимал позицию гендиректора «ВымпелКома» с 2020 года. На тот момент «ВымпелКом» был «дочкой» нидерландского холдинга VEON, который также владеет украинским «Киевстаром». После начала специальной военной операции VEON объявил о желании продать российский бизнес. Сделка завершилась осенью 2023 года. Покупателем выступила группа российских топ-менеджеров «ВымпелКома» во главе с Торбаховым. Стоимость всего «ВымпелКома» была оценена в 370 млрд руб., но основную часть этой суммы должны были погасить в счет списания долга VEON на российскую компанию, а оставшуюся — за счет выкупа бондов нидерландской компании.

Гендиректор VEON ушел с поста главы совета директоров «ВымпелКома»
Технологии и медиа
Каан Терзиоглу

В «ВымпелКоме» не стали уточнять, почему Торбахов решил отойти от руководства компанией.

Сейчас оператор пытается увеличить портфель нетелекомовских продуктов (облачных, в области AdTech и др.). «В последние несколько лет команда «Билайна» сделала многое для улучшения качества сети, ключевых продуктов и сервисов. Сформирован фундамент для возможности дальнейшего развития и роста как в традиционном телекоме, так и в смежных, востребованных клиентами направлениях. Это и будет фокусом моего внимания и усилий в новой роли», — приводятся в сообщении слова Сергея Анохина.

По итогам 2023 года выручка «ВымпелКома» выросла на 5,9% по сравнению с предыдущим годом, до 303,5 млрд руб., скорректированная чистая прибыль — в 6,1 раза, до 3,4 млрд руб. В «Ростелекоме», владеющем «Т2 РТК Холдингом» (бренд Tele2), заявляли, что по итогам 2023 года компания вышла на третье место в России по размеру выручки от услуг мобильной связи, а также абонентской базе, потеснив «ВымпелКом». Торбахов это опровергал, но показатели компании не раскрывал.

Авторы
Теги
Анна Балашова Анна Балашова
ВымпелКом Билайн гендиректор Александр Торбахов
Материалы по теме
ФАС выдала предупреждение «Мегафону», «Билайну» и МТС за тарифы в Крыму
Бизнес
Абоненты «Билайна» пожаловались на сбой в работе оператора
Технологии и медиа
ФНС решила обанкротить развивавшуюся ранее «Билайном» сеть «Ноу-хау»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 95,68 (+0,36) Инвестиции, 11 июл, 17:37 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,13) Инвестиции, 11 июл, 17:37
МЧС приступило к работе на месте крушения Superjet в Подмосковье Общество, 17:48
Байден отправит вместо себя жену на открытие Олимпиады в Париже Спорт, 17:40
Franceinfo узнал дату отставки правительства Франции после выборов Политика, 17:38
Двух россиян обвинили во взломе филиппинской криптобиржи на $5,8 млн Крипто, 17:35
В Александринском театре сменился худрук Общество, 17:33
Рогозин раскритиковал слова депутата о готовности заблокировать Telegram Технологии и медиа, 17:32
Aurus управделами президента сбил человека на Новом Арбате Политика, 17:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«МегаФон» зафиксировал значительный рост продаж товаров собственных марок Пресс-релиз, 17:20
ЦБ установил официальный курс доллара США на выходные и понедельник Инвестиции, 17:17
На родине Брежнева прошла акция протеста из-за отключений электричества Политика, 17:16
«Зенит» и «Спартак» не попали в сотню лучших клубов Европы Спорт, 17:16
В «Билайне» сменится глава Технологии и медиа, 17:12
Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ Финансы, 17:10
Футболист за отпуск скинул 8 кг, чтобы вернуться в состав «Боруссии» Спорт, 17:08