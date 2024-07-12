В «Билайне» сменится глава

Новым гендиректором «ВымпелКома» станет Сергей Анохин, до этого — первый вице-президент и финансовый директор «Ростелекома». Нынешний глава оператора останется в качестве председателя совета директоров

Сергей Анохин (Фото: Ирина Мотина / РИА Новости)

Вместо Александра Торбахова гендиректором «ВымпелКома» (бренд «Билайн») станет Сергей Анохин, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Назначение вступит в силу со 2 сентября. При этом Торбахов возглавит совет директоров «ВымпелКома».

Сергей Анохин последние семь лет работал в «Ростелекоме», где отвечал за формирование стратегии развития, финансовый блок, развитие новых направлений бизнеса, венчурные инвестиции, трансформацию процессов на принципах бережливого производства, запустил целевую программу и продвигал развитие клиентоцентричности компании. Ранее, 11 июля, «Ростелеком» объявил, что Анохин покидает компанию по собственному желанию, на этой позиции его сменила вице-президент компании Анна Трегубенкова. До «Ростелекома» Анохин занимал руководящие посты в ВТБ, IT-компании SAS и др.

Александр Торбахов занимал позицию гендиректора «ВымпелКома» с 2020 года. На тот момент «ВымпелКом» был «дочкой» нидерландского холдинга VEON, который также владеет украинским «Киевстаром». После начала специальной военной операции VEON объявил о желании продать российский бизнес. Сделка завершилась осенью 2023 года. Покупателем выступила группа российских топ-менеджеров «ВымпелКома» во главе с Торбаховым. Стоимость всего «ВымпелКома» была оценена в 370 млрд руб., но основную часть этой суммы должны были погасить в счет списания долга VEON на российскую компанию, а оставшуюся — за счет выкупа бондов нидерландской компании.

В «ВымпелКоме» не стали уточнять, почему Торбахов решил отойти от руководства компанией.

Сейчас оператор пытается увеличить портфель нетелекомовских продуктов (облачных, в области AdTech и др.). «В последние несколько лет команда «Билайна» сделала многое для улучшения качества сети, ключевых продуктов и сервисов. Сформирован фундамент для возможности дальнейшего развития и роста как в традиционном телекоме, так и в смежных, востребованных клиентами направлениях. Это и будет фокусом моего внимания и усилий в новой роли», — приводятся в сообщении слова Сергея Анохина.

По итогам 2023 года выручка «ВымпелКома» выросла на 5,9% по сравнению с предыдущим годом, до 303,5 млрд руб., скорректированная чистая прибыль — в 6,1 раза, до 3,4 млрд руб. В «Ростелекоме», владеющем «Т2 РТК Холдингом» (бренд Tele2), заявляли, что по итогам 2023 года компания вышла на третье место в России по размеру выручки от услуг мобильной связи, а также абонентской базе, потеснив «ВымпелКом». Торбахов это опровергал, но показатели компании не раскрывал.