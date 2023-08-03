Гендиректор VEON подал в отставку с поста главы «ВымпелКома»

В феврале правительство согласовало сделку по продаже «ВымпелКома» при условии выкупа у российских компаний не менее 90% облигаций ее материнской компании VEON. Сделку хотели закрыть не позднее 1 июня, этого так и не произошло

Каан Терзиоглу (Фото: Kaan_Terzioglu / Twitter)

Генеральный директор нидерландского холдинга VEON Каан Терзиоглу подал заявление об отставке с поста главы правления «ВымпелКома» (бренд «Билайн») с 1 августа. VEON договорился о продаже мобильного оператора его российскому топ-менеджменту в прошлом ноябре, сделка еще не закрыта.

По словам Терзиоглу, у участников сделки есть обязательство заключить ее как можно быстрее. «Я лично подал в отставку с поста председателя правления ПАО «ВымпелКом» с 1 августа», — сказал он (цитата по ТАСС).

Терзиоглу возглавлял совет директоров «ВымпелКома» с 2020 года. Пост генерального директора VEON он занимает с июня 2021-го. До этого он был операционным директором нидерландского холдинга, а также членом совета директоров.

VEON объявил о планах продать «ВымпелКом» российскому менеджменту компании во главе с гендиректором Александром Торбаховым (руководит компанией с 2020-го) в прошлом ноябре. Холдинг оценил стоимость актива в 370 млрд руб., предполагалось, что VEON получит 130 млрд руб., а оставшаяся часть будет погашена за счет списанного на российский бизнес долга.

Закрытие сделки планировалось не позднее 1 июня 2023 года. В начале февраля правительство согласовало сделку при условии, что у российских инвесторов будет выкуплено не менее 90% облигаций, выпущенных Veon. В Минцифры на это отводили один-два месяца. «Там дальше она либо состоится, эта сделка, либо нет», — говорил глава ведомства Максут Шадаев.