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Гендиректор VEON подал в отставку с поста главы «ВымпелКома»

Гендиректор VEON Терзиоглу сообщил об отставке с поста главы «ВымпелКома»
В феврале правительство согласовало сделку по продаже «ВымпелКома» при условии выкупа у российских компаний не менее 90% облигаций ее материнской компании VEON. Сделку хотели закрыть не позднее 1 июня, этого так и не произошло
VEON VEON-RX 51,3 -0,87% Купить
Каан Терзиоглу
Каан Терзиоглу (Фото: Kaan_Terzioglu / Twitter)

Генеральный директор нидерландского холдинга VEON Каан Терзиоглу подал заявление об отставке с поста главы правления «ВымпелКома» (бренд «Билайн») с 1 августа. VEON договорился о продаже мобильного оператора его российскому топ-менеджменту в прошлом ноябре, сделка еще не закрыта.

По словам Терзиоглу, у участников сделки есть обязательство заключить ее как можно быстрее. «Я лично подал в отставку с поста председателя правления ПАО «ВымпелКом» с 1 августа», — сказал он (цитата по ТАСС).

Терзиоглу возглавлял совет директоров «ВымпелКома» с 2020 года. Пост генерального директора VEON он занимает с июня 2021-го. До этого он был операционным директором нидерландского холдинга, а также членом совета директоров.

VEON объявил о планах продать «ВымпелКом» российскому менеджменту компании во главе с гендиректором Александром Торбаховым (руководит компанией с 2020-го) в прошлом ноябре. Холдинг оценил стоимость актива в 370 млрд руб., предполагалось, что VEON получит 130 млрд руб., а оставшаяся часть будет погашена за счет списанного на российский бизнес долга.

Закрытие сделки планировалось не позднее 1 июня 2023 года. В начале февраля правительство согласовало сделку при условии, что у российских инвесторов будет выкуплено не менее 90% облигаций, выпущенных Veon. В Минцифры на это отводили один-два месяца. «Там дальше она либо состоится, эта сделка, либо нет», — говорил глава ведомства Максут Шадаев.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
ВымпелКом Билайн VEON отставка
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