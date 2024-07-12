Депутаты предложили способ борьбы с подменой ТВ-сигнала

Депутаты предложили обязать операторов платного ТВ и онлайн-кинотеатры перейти на средства защиты из реестра отечественного софта для защиты от подмены ТВ-сигнала. Часть игроков рынка увидели в инициативе риски

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Операторов платного ТВ (спутниковых, кабельных, IPTV) и аудиовизуальные сервисы предлагают обязать использовать для защиты ТВ-сигнала решения из реестра отечественного софта. Это следует из законопроекта, который в четверг, 11 июля, внесли в Госдуму депутаты Андрей Свинцов, Антон Ткачев и Александр Ющенко. Для реализации идеи они предлагают внести поправки в законы «О средствах массовой информации», «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

По мнению авторов проекта, использование программного обеспечения из реестра поможет защитить российскую вещательную инфраструктуру от подмены ТВ-сигнала, случаи которой после начала специальной военной операции участились. В 2023 году такие атаки стали регулярными — хакеры подменяли контент на телеканалах на экстремистский, сказано в пояснительной записке. Все это, по мнению авторов документа, говорит о низком уровне защищенности российского ТВ-сигнала.

Абонентская база платного телевидения в России составляет 90 млн человек, люди по прежнему считают этот способ получения информации главным, отмечают законодатели. При этом сейчас участники рынка используют две системы для шифрования сигнала — Conditional Access System (CAS), которая нужна для условного доступа, а также Digital Rights Management (DRM) для управления правами. Согласно документу, большинство операторов платного ТВ используют зарубежные системы защиты сигнала, тогда как в стране есть российские.

Кроме того, использование отечественного софта должно сократить издержки операторов, в том числе, благодаря расчетам в рублях, отмечается в пояснительной записке. Это, в свою очередь, «сделает более доступными» услуги телесмотрения для абонентов. Также это позволит оставить в стране те деньги, которые сейчас уходят зарубежным вендорам. Авторы законопроекта оценивают объем закупок зарубежных решений российскими операторами платного ТВ в 14 млрд руб. в год.

Сейчас в реестр российского софта есть четыре решения для защиты ТВ-сигнала: от «Ростелекома», GS Labs, IP TV Portal и «Имаклик Сервис», перечислил источник РБК на ТВ-рынке. Все они сертифицированы ФСБ, что говорит о том, что криптошифрование осуществляется в России. По его словам, сейчас большинство игроков рынка по умолчанию используют решения западных вендоров, потому что «привыкли к этому и так проще». «Кроме того, зарубежные правообладатели выдвигали требования, чтобы российские операторы платного ТВ использовали только одобренные ими системы защиты контента. Хотя российским системам защиты нужно просто пройти сертификацию в международных центрах — так сделали все, кто есть в реестре российского программного обеспечения», — отметил собеседник РБК.

Есть ли проблема с подменой ТВ-сигнала

В августе прошлого года спутниковые операторы «Триколор», МТС и ГК «Орион» столкнулись с внешними помехами в процессе трансляции телеканалов, которые «идут с территории сопредельного государства». Из-за них периодически возникали сбои в вещании популярных каналов. Компании пытались подавить помехи с помощью различных технологических средств.

У аудиовизуальных сервисов случаев подмены их «вещания» не фиксировалось, отметил глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Поэтому он считает предложение депутатов «не совсем обоснованным». «В интернете распространяется огромное число ТВ-каналов, в том числе малопопулярных, взлом которых не окажет существенного деструктивного воздействия. Существует множество популярных сайтов и сервисов, которые являются более привлекательной целью для потенциальной атаки. Почему требование выдвигается именно к аудиовизуальным сервисам?», — рассуждает он. По его словам, если законопроект будет принят, он также может лишить российские ТВ-каналы, в том числе входящие в обязательные цифровые мультиплексы, возможности вещать зарубежный контент. «Лицензионные соглашения с правообладателями зачастую требуют использования средств сертифицированных защиты определенных разработчиков, как правило, крупных международных компаний», — объяснил Бырдин.

Гендиректор ГК «Орион» Кирилл Махновский настаивает, что аргументация авторов законопроекта «не соответствует действительности»: «Системы CAS и DRM, независимо от страны производства, не имеют отношения к защите от подмены сигнала. Абсолютное большинство участников рынка сегодня использует системы иностранного производства, которые эффективно справляются и не имеют сбоев в работе в текущих реалиях». По его оценке, переход на новую систему потребует от абонентов полной замены оборудования, что, «безусловно, станет ощутимой нагрузкой для россиян, и негативно скажется на бюджете миллионов домохозяйств». Махновский настаивает, что рынок систем условного доступа, «согласно сложившейся в мире практике», является конкурентным, и «если бы отечественные системы технологически устраивали операторов и были приемлемы по цене, они бы уже сейчас широко использовались участниками». Он также отметил, что среди систем, используемых на российском рынке, есть и решения из дружественных стран, в частности, китайские, и «ограничения в их использования могут негативно отразиться на развитии экономических связей». «На наш взгляд, приведенная оценка рынка зарубежных систем защиты ТВ-сигнала, используемых российскими операторами, в объеме 14 млрд руб., сильно завышена. В реальности, при использовании систем защиты оператор производит отчисления за техническую поддержку, которые в годовом выражении для компании исчисляются не более чем десятками тысяч рублей», — указал глава ГК «Орион».

Впрочем, представитель «Триколора» назвал предложение законодателей «своевременной и обоснованной мерой». «В России уже сегодня ряд IT-компаний производят такие решения, а принятие законопроекта даст дополнительный стимул к появлению новых, конкуренции решений между собой», — рассуждает он. По словам представителя компании, это поможет в борьбе с подменой ТВ-сигнала, так как «использование доверенных российских решений способно свести этот риск если не к нулю, то кратного его минимизировать». Он отметил, что «Триколор» изначально использовал российские решения для защиты телесигнала как на спутнике, так и в своем онлайн-кинотеатре. «Эти решения прошли все необходимые проверки в специальных службах, входят в реестр отечественного ПО и полностью отвечают требованиям западных правообладателей — собственно, еще до 2022 года «Триколор» много лет успешно работал с иностранными правообладателями контента, включая голливудские студии, используя российские системы защиты контента», — указал он.

Представитель «Ростелекома» сказал, что в компании изучат инициативу. От более детальных комментариев он воздержался.

Представители «ЭР-Телеком Холдинга», МТС, «Кинопоиска» и Okko отказались от комментариев. РБК направил запрос в «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «Иви».