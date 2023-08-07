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Технологии и медиа ,  
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Спутниковый оператор заявил о помехах из «сопредельного государства»

«Триколор» сообщил о мощной волне атак на спутниковое вещание
Спутниковые операторы, в том числе «Триколор» и МТС, сталкиваются с внешними помехами в трансляции телеканалов. Новая мощная волна началась в июле. МИД ранее обвинял Украину в воздействии на гражданские спутники
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Российские операторы спутникового телевидения сталкиваются с помехами с января этого года, новая мощная волна атак началась с 26 июля, сообщили РБК в пресс-службе оператора «Триколор».

«С января текущего года все российские спутниковые операторы регулярно сталкиваются с внешними помехами, которые идут с территории сопредельного государства», — рассказали в пресс-службе. Из-за помех периодически возникают сбои в вещании популярных каналов.

В «Триколоре» отметили, что успешно подавляли помехи, однако с 12 июня они усилились и стали более продолжительными. Для стабильного вещания пришлось применять новые технологические решения. «Однако с 26 июля началась новая мощная волна атак на спутниковое вещание в России, абоненты вновь столкнулись с помехами в эфире ряда ТВ-каналов», — рассказал оператор, отметив, что им противодействует.

Представитель МТС также сообщил РБК, что периодически возникают помехи для спутникового вещания. «Справляемся с ними за счет использования комбинаций доступных технических средств для снижения влияния внешнего воздействия на прием у абонентов», — сказал он, отказавшись обсуждать детали.

PR-директор ГК «Орион» Елена Акимкина заявила РБК, что компания также фиксировала помехи при приеме сигнала. «Точное место происхождения этих помех неизвестно. Мы провели комплекс технических мероприятий, позволивший снизить их влияние. В данный момент все службы работают в штатном режиме», — сообщила она.

РБК направил запросы в Роскомнадзор и «НТВ плюс».

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В июне оператор «Орион Экспресс» (торговая марка «Телекарта») сообщил, что фиксировал «несанкционированное воздействие» на его спутник «Экспресс-80». Это выражалось в непродолжительных помехах в трансляции части телеканалов.

МИД России в начале апреля заявил, что Украина при помощи зарубежных специалистов пыталась воздействовать на гражданские спутники связи. Деталей ведомство не привело.

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Евгения Стогова Евгения Стогова, Анна Балашова Анна Балашова, Юлия Волкова Юлия Волкова
телевидение спутниковое телевидение Триколор ТВ МТС
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