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Технологии и медиа ,  
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ТВ-вещатели начали разработку концепции развития отрасли до 2035 года

Крупные медиахолдинги начали разработку концепции телерадиовещания до 2035 года
Крупнейшие медиахолдинги начали работу над новой концепцией развития телерадиовещания до 2035 года. Это не первая попытка написать единую стратегию. Предыдущий документ не был принят, но стал основой нескольких отраслевых законов
Фото: Александр Мамаев / URA.RU / ТАСС
Фото: Александр Мамаев / URA.RU / ТАСС

В начале декабря Медиа-коммуникационный союз (объединяет крупнейших вещателей и операторов связи) рассмотрел вопрос о финансировании исследования «Разработка проекта Концепции развития телерадиовещания в России на 2024–2035 годы». Об этом РБК рассказал источник на телеком-рынке и подтвердили три собеседника в компаниях — членах союза.

Исследование по заказу союза проводит «Б1 Консалт» (бывший E&Y в России) с конца ноября 2023 года по 31 марта 2024 года. Работу стоимостью 36 млн руб. должны оплатить несколько членов союза: «Национальная медиа группа» (НМГ), «Медиа-1 Менеджмент», ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), «Первый канал», «Газпром-Медиа Холдинг» и ВГТРК.

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Фото:Marco Passaro / Global Look Press

Представители «Б1», НМГ и «Газпром-Медиа» отказались от комментариев. РБК направил запросы Медиа-коммуникационному союзу, «Медиа-1», РТРС, «Первому каналу», ВГТРК, а также телеком-компаниям, входящим в союз.

В пресс-службе Минцифры в ответ на запрос РБК сообщили, что медиахолдинги планируют в начале следующего года представить свое видение концепции развития телерадиовещания до 2035 года. «Минцифры обсудит эти предложения с отраслью», — заявили в министерстве.

Как писали прежнюю версию концепции

Это не первая попытка вещателей написать единую стратегию для отрасли. Предыдущая была в 2020-м: тогда, как анонсировал Алексей Волин, на тот момент занимавший пост замглавы Минцифры, концепция предполагала планирование до конца 2025 года. Документ, как говорили источники РБК, готовила рабочая группа при правительственной комиссии по развитию телерадиовещания под руководством возглавлявшей на тот момент НМГ Ольги Паскиной и при участии представителей Минцифры, Роскомнадзора, Национальной ассоциации телерадиовещания, ВГТРК, «Первого канала», РТРС и др.

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В 2020-м авторов концепции критиковали операторы связи, которые утверждали, что их не привлекли к работе, хотя документ в том числе затрагивал их деятельность. Например, одним из предложений разработчиков было законодательно приблизить требования к интернет-платформам к тем, которые действуют для вещателей. Но несмотря на то, что тот вариант концепции не был принят, ряд идей из него впоследствии стал законами: в частности, требование о едином измерителе интернет-площадок (им стал Mediascope), требование устанавливать специальный плеер «Витрина ТВ» для онлайн-распространения каналов первого и второго мультиплексов.

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Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

По словам одного из собеседников РБК, близкого к союзу, разработка нового документа вновь может столкнуться с вопросами, как учитывать интересы операторов связи и других участников рынка. Собеседник РБК приводит пример эффективного формата создания подобных документов — концепцию по развитию связи до 2035 года, «когда по каждой технологии или направлению были созданы рабочие группы, с их материалами можно было ознакомиться, а все предложения обсуждались на стратегических сессиях правительства и за них можно было голосовать».

О чем может быть новая концепция

Источник РБК в одной из компаний, заказавших создание концепции, говорит, что пока не было ни одного совещания по этому документу.

С момента предыдущей попытки создать единую стратегию для отрасли, как рассказывает один из собеседников РБК, у вещателей появилось несколько проблем, которые потенциально должны попасть в новый документ:

  • ограничения на вещание российских телеканалов первого и второго мультиплекса с иностранных спутников (уже состоявшиеся или возможные в будущем);
  • помехи на вещание российских телеканалов со спутников;
  • вопрос использования зарубежного софта для кодирования сигнала спутникового ТВ. «С марта 2022 года начались кибератаки, из-за которых вещание российских ТВ-каналов могли прерывать незапланированные их владельцами картинки или бегущая строка. Со станций, расположенных на Украине, были попытки различными техническими средствами полностью заблокировать вещание с определенных российских спутников. С сентября таких помех не было, но это не значит, что их не может быть в будущем», — говорит собеседник РБК.

Сейчас, по его словам, большинство операторов платного телевидения (не только спутникового, но и кабельного, IP TV) используют зарубежные программные решения от Microsoft, Apple и Google, поскольку голливудские студии требовали применять проверенные, с их точки зрения, решения. «Есть несколько российских разработчиков подобного софта, они входят в реестр Минцифры, имеют необходимые лицензии ФСБ, но для операторов сейчас нет обязанности переходить на отечественные решения. В некоторых случаях это может потребовать замены оборудования у абонентов», — рассказал он.

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Технологии и медиа
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

«Одним из постулатов» новой концепции, который могут предложить медиахолдинги, должны стать меры сдерживания оттока аудитории в онлайн, считает глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. «Именно эти участники рынка уже смогли пролоббировать внедрение замеров аудитории своих проектов в интернете, а также включение проекта «Витрина ТВ» в онлайн-стриминги», — объясняет он.

Концепция могла бы разрешить ряд противоречий, однако «ведомственный подход» вряд ли позволит это сделать, скептичен глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. «Сейчас за регулирование этой сферы отвечает шесть ведомств, медиа формально регулируются как часть отрасли связи, технического процесса», — объясняет эксперт, по мнению которого, этот подход не учитывает «ключевую роль культуры и медиа для развития общества». Возможно, именно этим и диктуется необходимость принятия концепции, но «чтобы избежать нарушения закона, необходима модернизация целого ряда регуляторных актов и системное упорядочение терминологии», заключил он.

С учетом общей экономической динамики, изменений медиарынка и технологических новаций определение основных концептуальных направлений дальнейшего развития на индустриальном уровне действительно необходимо, считает, в свою очередь, глава Института современных медиа Кирилл Танаев. С учетом динамики государственного регулирования появление консолидированной отраслевой позиции по стратегии развития, по его словам, также выглядит «разумным и дальновидным». «При этом надо понимать, что сама разработка такого документа является непростой задачей и концептуально, и организационно, — признает Танаев. — В отрасли множество самых разнообразных субъектов с различными бизнес-моделями. Даже среди телеканалов двух мультиплексов, судя по публикациям в СМИ, существует заметный плюрализм концептуального видения будущего».

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