Пользователи заявили о проблемах оплаты в App Store с мобильных телефонов

О проблемах с оплатой в онлайн-магазине Apple через мобильные телефоны российских операторов и невозможности пополнения счета Apple ID сообщили порталы Rozetked и iPhones.ru. В МТС и «ВымпелКоме» заявили РБК об отсутствии проблем

Фото: Владислав Шатило / РБК

Пользователи сообщили о проблемах с пополнением счета Apple ID и оплатой приложений и подписок в App Store при помощи перечисления средств со счетов мобильных телефонов российских операторов. О таких проблемах со ссылкой на читателей сообщили порталы Rozetked и iPhones.ru.

«Из поддерживаемых операторов для оплаты услуг Apple пропали «МегаФон» и Yota — номер телефона не подтверждается, при оплате появляется ошибка. У пользователей МТС и Tele2 оплата проходит», — пишет Rozetked, заявляя, что редакция сама проверила сообщения читателей.

Издание при этом отмечает, что оплата через «Билайн» «временами выдает ошибки», а у некоторых пользователей Yota оплата проходит, «несмотря на ограничение функции выставления счетов».

«При попытке пополнить счет Apple ID появляются различные сообщения об ошибках. Редакция iPhones.ru протестировала оплату на разных айфонах с разными номерами телефонов («МегаФон» и МТС). В трех случаях оплата не прошла. Один раз получилось оформить подписку Apple One, но потом номер телефона перестал работать с App Store», — пишет второе издание.

В компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн») РБК сообщили, что не наблюдают сбоев. «В настоящее время подобных проблем не фиксируем», — сказали в компании.

В МТС сказали, что с использованием телефонного номера оператора можно оплатить и покупки в магазине, и пополнить счет Apple ID. «На текущий момент у нас все работает в штатном режиме. С мобильного счета МТС можно пополнить Apple ID, а также совершать покупки в iTunes и App Store. Для этого нужно зайти в Apple ID и выбрать среди способов оплаты мобильный телефон. Номер телефона должен быть оформлен на физическое лицо», — сказали РБК в компании.

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В «МегаФоне» сообщили, что знают о наличии проблем. «Мы фиксируем обращения от пользователей о сложностях с прохождением оплаты. Со стороны «МегаФона» ограничений нет. Специалисты компании занимаются решением проблемы совместно с партнером», — заявил РБК представитель компании.

Подтвердили наличие проблем с оплатой в компании «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2). «Подтверждаем, что возможность оплаты в App Store с мобильного телефона недоступна. Делаем все возможное, чтобы предложить клиентам альтернативные варианты оплаты сервисов Apple», — заявили в компании.

С 6 мая стала недоступна услуга пополнения балансов App Store и iTunes с «QIWI Кошелька». В пресс-службе QIWI РБК тогда сообщили, что получить услугу нельзя в связи с решением ее поставщика, уточнив, что речь идет не о самой Apple, а о дистрибьюторе кодов для пополнения на App Store и iTunes в России.

В конце февраля сервисы Apple Pay и Google Pay перестали работать с картами российских банков, попавших под западные санкции. Позже, в начале марта, работу в России приостановили платежные системы Visa и Mаstercard. В итоге платежные карты этих систем, выпущенные всеми российскими банками, также перестали работать в кошельках Apple Pay и Google Pay.

С 24 марта Apple также прекратила поддержку карт национальной платежной системы «Мир». 20 апреля представители адвокатского бюро «Чернышов, Лукоянов и партнеры» заявили, что подадут иск к Apple из-за прекращения работы платежного сервиса Apple Pay на российских устройствах. Адвокаты предложили россиянам, которые считают, что пострадали от решения Apple, присоединиться к групповому иску.