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Apple прекратила выпуск iPod

Продажи iPod продолжатся до тех пор, пока остаются в наличии уже произведенные устройства, предупредили в Apple. В корпорации пояснили, что функции плеера внедрены во всю линейку устройств компании
Apple AAPL $154,34 +1,18% Купить
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Производство плееров iPod прекращено спустя более 20 лет, устройства останутся в продаже, пока на складах и в магазинах не закончатся их запасы, говорится на сайте Apple.

В корпорации пояснили, что плеер в свое время позволил «слушать музыку в дороге», теперь же эта функция фактически интегрирована во все устройства Apple, в частности, в телефоны, умные часы и планшеты.

«Сегодня дух iPod продолжает жить. Мы интегрировали невероятный музыкальный опыт во все наши продукты, от iPhone до Apple Watch и HomePod mini, а также в Mac, iPad и Apple TV», — говорится в сообщении.

В Apple указали, что появление iPod оказало влияние не только на музыкальную индустрию, но и сам процесс прослушивания музыки. По словам старшего вице-президента компании по международному маркетингу Грега Джорсвиака, устройство стало «переосмыслением того, как музыку находят, слушают и распространяют».

Маленький принц: 15 лет iPod
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Фото:пресс-архив Apple

iPod появился в 2001 году, он обладал черно-белым экраном, 5 Гб памяти и механическими кнопками управления в виде колеса, затем Apple выпустила несколько версий плеера. Устройство позволило популяризовать цифровые магазины музыки. Спустя два года после первого iPod, из iTunes Store скачали десятимиллионную песню.

В 2017 году производство iPod Nano и iPod Shuffle было остановлено, в корпорации пояснили тогда, что оба устройства «достигли своей цели». В 2019 году Apple выпустила iPod Touch с сенсорным экраном, Business Insider тогда указал, что это решение выглядит логичным, так как компания готовилась к запуска собственного сервиса подписки на игры Arcade.

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Как пишет The Verge, команда iPod в Apple понимала, что однажды мобильные телефоны заменят плеер, поскольку его функции добавлялись во все новые устройства. 

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Фото:Владислав Шатило / РБК

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