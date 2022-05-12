Аналитики зафиксировали рост доли смотревших парад Победы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 мая
EUR ЦБ: 72,63 (+1,54) Инвестиции, 12:10
Курс доллара на 12 мая
USD ЦБ: 68,84 (+1,45) Инвестиции, 12:10
Как бороться с невнимательностью за рулем Партнерский проект, 16:08
Российские санкции сделали невозможными транзит газа через Польшу Политика, 16:06
В ФРГ предупредили об увеличении цен на газ из-за ответных санкций России Политика, 16:03
Швыдкой допустил дипломатическое решение по советскому памятнику в Риге Политика, 16:00
Выручка Positive выросла на 50% на фоне возросшего интереса к киберзащите Инвестиции, 16:00
Медпроизводитель Siemens Healthineers продолжит работу в России Технологии и медиа, 15:59
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:58
Аналитики зафиксировали рост доли смотревших парад Победы Технологии и медиа, 15:56
«Аэрофлот» и «Победа» перейдут на российскую систему бронирования билетов Бизнес, 15:50
«Норникелю» разрешили сохранить депозитарные расписки на Лондонской бирже Бизнес, 15:47
Восемь типичных ошибок грузоперевозчиков РБК и Cordiant Professional, 15:45
Москалькова сообщила о десятках удерживаемых на Украине моряков Политика, 15:42
Курс доллара впервые более чем за два года упал ниже ₽65 Инвестиции, 15:35
Хачанов проиграл Циципасу на «Мастерсе» в Риме Спорт, 15:34
Технологии и медиа ,  
0 

Аналитики зафиксировали рост доли смотревших парад Победы

Доля смотревших парад в этом году за пять лет измерений уступила только показателям 2020 года, когда он был посвящен 75-летию Победы

Парад Победы 9 мая посмотрели 22,4% населения крупных городов России старше четырех лет, свидетельствуют данные компании Mediascope (есть у РБК). В исследовании учитывались показатели трансляций на Первом канале, «России 1» и «России 24», НТВ, РЕН ТВ, «ТВ Центре», «Звезде» и «Соловьев LIVE».

Доля смотревших парад в городах России с населением больше 100 тыс. человек от всей телеаудитории, по оценкам компании, составила 81,6%, а процент смотревших программу хотя бы одну минуту (охват) — 28,4% населения.

Больше всего граждан — 10,8% — смотрели праздничное мероприятие на Первом канале, за ним идет «Россия 1» с 7%. Доля аудитории, наблюдавшей за трансляцией «Первого», составила 39,4%, «России 1» — 25,4%.

Как в Москве прошел Парад Победы. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Эти показатели за период с 2018 года уступают только 2020 году, когда была 75-я годовщина Победы. Тогда рейтинг (процент смотревших программу от населения) составил 23,9%, доля телеаудитории — 83,6%, а охват — 29,6%.

В прошлом году рейтинг трансляций Парада составил 21,3%, доля аудитории — 75,4%, охват — 27,3%.

9 мая в Москве прошел парад, посвященный 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие 11 тыс. военнослужащих, в том числе участники военной операции на Украине, 131 единица техники. Воздушная часть парада была отменена из-за погоды. Зарубежных лидеров на смотр не звали, поскольку дата не юбилейная, объясняли в Кремле.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания
Инструкции
Pro
Русские иностранцы: кто заменит россиянам ушедшие модные бренды
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Россия стоит на грани патентной блокады. Кто рискует больше всего
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку
Инструкции
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Работать по 12 часов 6 дней в неделю. Как это — открыть бизнес в Китае
Инструкции
Pro
Как отказаться от западной системы управления персоналом
Инструкции
Pro
Фото: Andrea Verdelli / Getty Images Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать
Статьи
Pro
Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами
Статьи

Российский президент Владимир Путин, выступая на параде, заявил, что столкновение России с «неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку», было неизбежным. Говоря о спецоперации на Украине, он отметил, что Россия дала «упреждающий отпор агрессиям».

Материалы к статье
Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Юлия Выродова Юлия Выродова
Парад Победы Великая Отечественная война военный парад Mediascope
Материалы по теме
Эксперты зафиксировали снижение доверия россиян к телевидению
Общество
Как спецоперация изменила телевизионные предпочтения россиян. Инфографика
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter