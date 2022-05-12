Аналитики зафиксировали рост доли смотревших парад Победы

Доля смотревших парад в этом году за пять лет измерений уступила только показателям 2020 года, когда он был посвящен 75-летию Победы

Парад Победы 9 мая посмотрели 22,4% населения крупных городов России старше четырех лет, свидетельствуют данные компании Mediascope (есть у РБК). В исследовании учитывались показатели трансляций на Первом канале, «России 1» и «России 24», НТВ, РЕН ТВ, «ТВ Центре», «Звезде» и «Соловьев LIVE».

Доля смотревших парад в городах России с населением больше 100 тыс. человек от всей телеаудитории, по оценкам компании, составила 81,6%, а процент смотревших программу хотя бы одну минуту (охват) — 28,4% населения.

Больше всего граждан — 10,8% — смотрели праздничное мероприятие на Первом канале, за ним идет «Россия 1» с 7%. Доля аудитории, наблюдавшей за трансляцией «Первого», составила 39,4%, «России 1» — 25,4%.

Эти показатели за период с 2018 года уступают только 2020 году, когда была 75-я годовщина Победы. Тогда рейтинг (процент смотревших программу от населения) составил 23,9%, доля телеаудитории — 83,6%, а охват — 29,6%.

В прошлом году рейтинг трансляций Парада составил 21,3%, доля аудитории — 75,4%, охват — 27,3%.

9 мая в Москве прошел парад, посвященный 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие 11 тыс. военнослужащих, в том числе участники военной операции на Украине, 131 единица техники. Воздушная часть парада была отменена из-за погоды. Зарубежных лидеров на смотр не звали, поскольку дата не юбилейная, объясняли в Кремле.

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Российский президент Владимир Путин, выступая на параде, заявил, что столкновение России с «неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку», было неизбежным. Говоря о спецоперации на Украине, он отметил, что Россия дала «упреждающий отпор агрессиям».