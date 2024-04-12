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Технологии и медиа ,  
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В США раскрыли детали атаки российских хакеров из «Полуночной метели»

Российские хакеры из Midnight Blizzard украли переписку властей с Microsoft
Взлом учетных записей электронной почты Microsoft был обнаружен в январе. Хакерская группировка Midnight Blizzard, которую связывают с Россией, получила доступ к переписке между рядом федеральных ведомств США и компанией

Хакерская группировка Midnight Blizzard, которую связывают с Россией, получила доступ к переписке между рядом федеральных ведомств США и Microsoft, взломав учетные записи электронной почты, сообщает Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA).

Взлом был обнаружен еще в январе этого года. CISA назвало произошедшее «серьезным и неприемлемым риском для ведомств». Им рекомендовано изучить содержимое украденных электронных писем, сбросить скомпрометированные учетные данные, а также «принять дополнительные меры по обеспечению безопасности инструментов аутентификации для привилегированных учетных записей Microsoft Azure».

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Microsoft и CISA уведомили все федеральные ведомства, чья переписка с Microsoft была украдена Midnight Blizzard.

В январе в Microsoft заявили, что обнаружили взлом: хакеры получили доступ к устаревшей тестовой учетной записи, в результате смогли проникнуть в аккаунты корпоративной электронной почты руководства и сотрудников компании, в том числе отвечающих за кибербезопасность. Взломщики украли электронные письма и прикрепленные к ним документы. За атакой стояла Midnight Blizzard. В феврале хакеры из этой группировки усилили атаки на Microsoft.

На Западе группировку связывают со Службой внешней разведки России (СВР), отмечали в Microsoft. По ее данным, хакеры занимаются шпионажем и поиском разведывательных данных как минимум с 2018 года. Целями Midnight Blizzard компания называла «правительства, дипломатические учреждения, неправительственные организации и поставщиков IT-услуг» в США и Европе.

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Елена Чернышова
российские хакеры США Microsoft
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