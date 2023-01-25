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Ургант отменил концерт в Москве

Ургант и Монеточка отменили ближайшие концерты в России
Ургант должен был выступить 2 февраля в Москве, планировавшийся концерт уже переносился с октября прошлого года. У Монеточки (признана иноагентом) отменены концерты, которые изначально должны были пройти в марте 2022-го
Иван Ургант
Иван Ургант (Фото: usy_i_gitary / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Григорий Ургант (альтер-эго телеведущего Ивана Урганта) отменил концерт в Москве, который должен был пройти 2 февраля на территории дизайн-завода «Флакон», сообщается в его аккаунте в Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Концерт 2.02 отменен. Что, конечно, стало полной неожиданностью для всех. Как поется в песне: «Мне не понять, и тебе не понять этого движения...» — говорится в сообщении.

Ургант призвал «не поддаваться панике» и ждать следующего концерта.

РБК обратился за комментарием к Ивану Урганту и направил запрос в пресс-службу «Флакона».

Этот концерт должен был пройти еще в октябре 2022-го, следует из постов в аккаунте Григория Урганта. Тогда он и был перенесен на февраль.

Об отмене концертов также сообщила певица Монеточка, которую 20 января признали иноагентом. В истории в Instagram она сообщила, что теперь «официальный статус» ее концертов в России — «не перенос, а отмена». О каких именно планировавшихся выступлениях идет речь, певица не указала, однако в феврале прошлого года она отменила свой тур в марте по пяти городам — Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Уфа, Самара.

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В мае 2022-го Монеточка сообщила, что уехала из России в Литву. Основной причиной эмиграции певица назвала желание «чувствовать свободу в своих высказываниях». Она также добавила, что в России с ней прекратили работу организаторы мероприятий и партнеры. В декабре у нее были концерты в Финляндии, Латвии, Литве, Эстонии и Израиле; на 2023-й певица анонсировала концерты только за рубежом — в феврале она выступит в Турции, Сербии, Венгрии, Австрии, Чехии, Польше, Германии, Нидерландах и Франции.

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