В рейтинге самых богатых россиян по версии Forbes сменился лидер

В прошлом году на первом месте был Владимир Лисин, теперь рейтинг возглавляет Андрей Мельниченко. В новом рейтинге — 110 российских миллиардеров, на 22 больше

Андрей Мельниченко (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

На первом месте в списке самых богатых россиян по версии Forbes в этом году оказался основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, сообщает журнал. Миллиардер, чье состояние оценивают в $25,2 млрд, впервые возглавил этот рейтинг.

В 2022 году первую позицию в списке занимал председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Мельниченко был на девятом месте.

Сейчас Лисин на третьем месте (состояние $22,1 млрд), на втором — глава «Интерроса» и «Норильского никеля» Владимир Потанин ($23,7 млрд).

За ними следуют:

председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон ($21,6 млрд);

генеральный директор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов и его семья ($20,9 млрд);

председатель Общественного совета Фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов ($20,5 млрд);

председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко ($18,5 млрд);

основатель и основной акционер USM Алишер Усманов ($14,4 млрд);

основатель «Альфа-банка» и LetterOne Михаил Фридман ($12,6 млрд);

основатель Telegram Павел Дуров ($11,5 млрд).

Материал дополняется.