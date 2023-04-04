В рейтинге самых богатых россиян по версии Forbes сменился лидер
На первом месте в списке самых богатых россиян по версии Forbes в этом году оказался основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, сообщает журнал. Миллиардер, чье состояние оценивают в $25,2 млрд, впервые возглавил этот рейтинг.
В 2022 году первую позицию в списке занимал председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Мельниченко был на девятом месте.
Сейчас Лисин на третьем месте (состояние $22,1 млрд), на втором — глава «Интерроса» и «Норильского никеля» Владимир Потанин ($23,7 млрд).
За ними следуют:
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председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон ($21,6 млрд);
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генеральный директор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов и его семья ($20,9 млрд);
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председатель Общественного совета Фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов ($20,5 млрд);
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председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко ($18,5 млрд);
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основатель и основной акционер USM Алишер Усманов ($14,4 млрд);
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основатель «Альфа-банка» и LetterOne Михаил Фридман ($12,6 млрд);
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основатель Telegram Павел Дуров ($11,5 млрд).
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