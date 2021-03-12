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Google опровергла версию Роскомнадзора о сбое с YouTube из-за пожара

Сбой в работе сервисов Google и YouTube на территории России произошел 10 марта. Роскомнадзор связал его с пожаром во французском дата-центре, однако в Google заявили, что проблема была на российской стороне
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Компания Google провела расследование и выяснила, что сбои в работе ее сервисов на территории России не были связаны с пожаром в дата-центре, который расположен в Страсбурге. Об этом сообщает Insider со ссылкой на представителя компании.

«После тщательного расследования у нас нет доказательств, что пожар в центре обработки данных OVHCloud или в собственной инфраструктуре Google был основной причиной этого инцидента», — сказал он.

Собеседник издания уточнил, что сбой продолжался чуть больше двух часов. «Мы считаем, что причиной этого инцидента была неправильная конфигурация маршрутизаторов у местного стороннего поставщика интернет-услуг», — пояснил он.

Минцифры объяснило сбой при доступе к сайтам госструктур
Общество
Фото:Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Проблемы в работе сервисов Google и YouTube на территории России возникли 10 марта. Утром того же дня Роскомнадзор заявил, что замедлил работу Twitter в стране из-за отказа соцсети удалять противоправный контент. Речь шла о публикациях, склоняющих несовершеннолетних к совершению самоубийств, информации об использовании наркотических средств и о детской порнографии.

В тот день перебои возникли в работе десятков других ресурсов, включая сайты Кремля, правительства и самого Роскомнадзора. Позднее РКН и Минцифры сообщили, что правительственные сайты оказались недоступны из-за сбоя в работе оборудования «Ростелекома».

В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что проблемы с доступом к сервисам Google и YouTube были связаны с пожаром на объекте в Страсбурге, а не с замедлением трафика Twitter. «Проблемы с доступом к международным сервисам Google, YouTube и ряду других, с которыми могли столкнуться российские пользователи 10 марта, возникли из-за сбоя в работе крупного европейского ЦОДа, расположенного в Страсбурге», — говорилось в сообщении.

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В Роскомнадзоре указали на молчание Twitter в ответ на замедление работы
Общество
Фото:Антон Денисов / РИА Новости

Крупный пожар в дата-центре французской компании OVHCloud произошел в ночь на 10 марта. Ее основатель Октав Клаба сообщил, что огонь уничтожил блок серверов SBG2, а также часть SBG1. Еще два блока были отключены. Это происшествие привело к сбоям в работе тысяч сайтов. В том числе из строя вышли сайты городов Шербур и Виши, аэропорта Страсбурга, страсбургского пивоваренного завода Meteor, парижского пункта бронирования электроскутеров Cityscoot, регбийного клуба Clermont-Ferrand, музейного центра Помпиду и сайт правительственной информации data.gouv.fr. Пожар также затронул работу сайтов в Германии, Италии, Испании, Польше и Турции.

Автор
Михаил Юшков
Google Роскомнадзор опровержение сбой YouTube Twitter
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