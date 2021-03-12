Google опровергла версию Роскомнадзора о сбое с YouTube из-за пожара

Сбой в работе сервисов Google и YouTube на территории России произошел 10 марта. Роскомнадзор связал его с пожаром во французском дата-центре, однако в Google заявили, что проблема была на российской стороне

Компания Google провела расследование и выяснила, что сбои в работе ее сервисов на территории России не были связаны с пожаром в дата-центре, который расположен в Страсбурге. Об этом сообщает Insider со ссылкой на представителя компании.

«После тщательного расследования у нас нет доказательств, что пожар в центре обработки данных OVHCloud или в собственной инфраструктуре Google был основной причиной этого инцидента», — сказал он.

Собеседник издания уточнил, что сбой продолжался чуть больше двух часов. «Мы считаем, что причиной этого инцидента была неправильная конфигурация маршрутизаторов у местного стороннего поставщика интернет-услуг», — пояснил он.

Проблемы в работе сервисов Google и YouTube на территории России возникли 10 марта. Утром того же дня Роскомнадзор заявил, что замедлил работу Twitter в стране из-за отказа соцсети удалять противоправный контент. Речь шла о публикациях, склоняющих несовершеннолетних к совершению самоубийств, информации об использовании наркотических средств и о детской порнографии.