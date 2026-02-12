 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
Россияне жалуются на проблемы с аккаунтом Apple. Что известно

Эксперт Кузьмин дал совет, как избежать проблем с аккаунтом Apple из-за санкций
Сюжет
Война санкций
Apple ограничивает операции с аккаунтами россиян, чьи имена совпадают с попавшими под санкции, жалуются пользователи. В чем причина ограничений и как снизить риск блокировок — в материале РБК
Фото: fast-stock / Shutterstock
Фото: fast-stock / Shutterstock

Что произошло

Пользователи Apple из России жалуются, что компания начала ограничивать доступ к ряду сервисов в их аккаунтах. Речь идет о россиянах, чьи данные «полностью или частично совпадают с данными одной или нескольких сторон из списка лиц, находящихся под санкциями правительства США или другого правительства».

Такие пользователи, в частности, не могут оплачивать покупки в App Store и продлевать подписки, а на устройствах у них появляется уведомление о необходимости подтвердить личность и загрузить фото паспорта. Некоторые столкнулись с заморозкой аккаунтов с многолетней историей и архивами данных, хранящимися в облачном сервисе iCloud.

Кроме того, сообщил РБК эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Илья Гогуа, возможна потеря доступа к уже купленным приложениям: «Допустим, вы приобрели дорогостоящее приложение для обработки видео за значительную сумму и в случае блокировки можете его лишиться».

Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Насколько масштабна проблема

Cообщений о масштабах ограничений и числе затронутых пользователей сама компания не публиковала.

Гогуа сообщил РБК, что проблема, по его мнению, касается узкого круга лиц, массовых и безосновательных блокировок ждать не стоит. «Компании не заинтересованы в том, чтобы блокировать платежеспособных пользователей без серьезных оснований», — заявил эксперт. «Понятно, что, если вы назоветесь, к примеру, Дмитрием Медведевым, система может сработать «на всякий случай», — допустил он.

Минфин США ввел санкции против зампреда российского Совбеза в 2022 году. Медведев в 2024 году назвал продукцию Apple хорошей техникой, но добавил, что корпорация «помогает своим спецслужбам».

11 февраля бывший глава «Роскосмоса» сенатор Дмитрий Рогозин сообщил, что получил от Apple письмо с предупреждением о невозможности оформить покупки в App Store из-за совпадения его данных с данными лиц, находящимися под американскими санкциями (Рогозина в 2014 году внесли в санционные списки США и страны ЕС). По словам сенатора, сам он продукцией Apple не пользуется.

Как эксперты объясняют ограничения Apple

Официальных разъяснений о причинах ограничений, масштабах и числе затронутых пользователей сама компания не делала, но на ее сайте отмечается, что корпорация стремится соблюдать международные торговые правила, включая помимо прочего экспортные и санкционные.

Советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин отметил в разговоре с РБК, что Apple действительно обязана соблюдать санкции США и других юрисдикций, то есть компании запрещено предоставлять подсанкционным лицам какие-либо услуги или выгоду и получать от них средства. В связи с этим приостановка оказания услуг пользователям, чьи данные частично или полностью совпадают с подсанкционными лицами, «это разумная и обоснованная комплаенс-мера со стороны американского лица» и исправить ситуацию без исключения из списка санкций или получения специальной лицензии не получится, отметил он.

Если в санкционный список загружен не сам пользователь, а его тезка, отстоять свое право на использование аккаунта можно, загрузив подтверждающие документы, сообщил Кузьмин.

Что делать в случае блокировки аккаунта и как снизить риск ограничений

Чтобы снизить риск ограничений для аккаунта, нужно проверить корректность и полноту своих данных в аккаунте Apple, рассказал Кузьмин: «Необходимо убедиться, что заполнена вся информация, которая помогла бы отличить лицо от подсанкционного: например, отчество, дата рождения, адрес проживания».

По словам Гогуа, чтобы избежать блокировки из‑за совпадения имени, можно воспользоваться альтернативным вариантом — например, зарегистрировать аккаунт на близкого родственника или доверенное лицо.

Если аккаунт уже заблокирован, «процесс разблокировки достаточно рутинный: достаточно загрузить документы в официальной веб-форме Apple», отмечает Кузьмин. По его словам, главное препятствие, с которым может столкнуться пользователь, — технические ошибки при автоматической обработке информации системой. В этом случае можно написать в поддержку Apple, разъяснить проблему и потребовать, чтобы проверка документов для разблокировки аккаунта была произведена вручную.

Теги
Яна Баширова Яна Баширова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Apple санкции россияне блокировка аккаунт iPhone
