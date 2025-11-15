 Перейти к основному контенту
0

Тезка Марии Захаровой в Италии сообщила о задержке зарплаты из-за санкций

Сюжет
Радио РБК
Мария Викторовна Захарова живет в Италии с 2008 года, женщина сталкивается с проверками при открытии счетов и переводах. Менять имя или фамилию она не собирается.
Фото: Eyesonmilan / Shutterstock
Фото: Eyesonmilan / Shutterstock

Жительница Италии Мария Захарова, тезка официального представителя МИД России, находящейся под санкциями Евросоюза, рассказала Радио РБК, что сталкивается с задержками при получении зарплаты, а также дополнительными проверками в случае проведения денежных переводов или открытия счетов в банках.

Женщина пояснила, что живет в Италии с 2008 года, у нее есть гражданство республики, но она сталкивается со сложностями. Ее полное имя — Мария Викторовна Захарова (у официального представителя МИДа отчество Владимировна, ЕС ввел против нее санкции в 2022 году), но в Италии ни у кого нет отчества, поэтому по документам она просто Мария Захарова.

«Перекрывали счета, перекрывали карты, проверяли. Мне на моей работе пересылали зарплату. Она приходила моим коллегам в тот же день, а мне приходила на два-три дня позже, потому что вот эти все проверки были», — рассказала она.

В качестве еще одного примера женщина привела недавний эпизод, когда пришла в банк, чтобы открыть счет. «И просто в конце процедуры у него красным — на компьютере высвечивается у молодого человека, который мне делал запрос, — что вот нужно проверить человека, и мне не смогли открыть счет», — рассказала женщина.

По ее словам, та же проблема возникла у матери, хотя ту зовут Кристина Захарова. Последней пришлось ждать две недели, когда пришло подтверждение, что карту можно открывать.

Хотя Захарова и сказала, что такие ситуации ей надоели, она не собирается менять имя или фамилию и не задумывалась об этом. «Вот конкретно из-за такого — нет, никогда не было вообще мысли даже о таком», — заключила она.

В 2023 году The News York Times писала о жителях Евросоюза, которые столкнулись со сложностями из-за того, что их имена совпали с теми, кого ЕС включил в санкционный список. Среди них шеф-повар из Вильнюса и учитель русского языка из Каунаса. Они оба тезки главы правительства ЛНР Сергея Козлова, попавшего под санкции. Из-за схожего имени мужчинам задерживали зарплату и замораживали счета.

В 2014 году американская почтовая служба отказалась доставить кроссовки жителю Петербурга Сергею Иванову, поскольку его тезка (тогда глава администрации президента России, сейчас спецпредставитель главы государства по экологическим вопросам) попал под санкции США. Мужчине предложили переоформить заказ на другого человека, он оформил доставку на имя своей матери.

О ситуации узнал тогдашний глава президентской администрации. «Вам задержали посылку, а почта США продемонстрировала, что может поставить невежество и служебное рвение выше элементарной логики. Возможно, с подобным фарсом мы еще столкнемся, ведь в стране десятки тысяч Сергеев Ивановых», — указывал он.

Иванов также пошутил, что ситуация стала хорошим примером того, как можно обойти «самые страшные американские санкции».

Надежда Сережкина
Мария Захарова МИД санкции
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года

