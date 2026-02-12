Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций

Apple начала ограничивать покупки, оформление подписок и другие операции через аккаунты россиян, чьи данные полностью или частично совпадают с информацией из санкционных списков. Для разблокировки требуется копия паспорта

Американская корпорация Apple начала ограничивать покупки и оформление подписок для аккаунтов, данные владельцев которых потенциально совпадают со сведениями о людях из санкционных списков. Об этом сообщает портал IPhones.ru.

Портал показал скриншот уведомления от корпорации, в котором сказано, что пользователь не может оформить покупки, сделанные с аккаунта, потому что его данные «полностью или частично совпадают с данными одной или нескольких сторон из списка лиц, находящихся под санкциями правительства США или другого правительства».

Apple объясняет это решение тем, что она обязана соблюдать действующие законодательные и нормативные акты.

«Для решения этой проблемы перейдите на страницу https://account.apple.com/upload, чтобы подтвердить личность и загрузить копию паспорта или иного удостоверения личности государственного образца с фотографией и видимой датой рождения», — говорится в уведомлении.

Как отмечает IPhones.ru, подобный случай был зафиксирован еще несколько дней назад, в выходные, однако теперь практика стала более массовой.

Она приводит не только к тому, что не проходят покупки в App Store, а подписки не продлеваются, потому что не списывается оплата. Корпорация ограничивает любой платеж, который проводится через аккаунт (к примеру, компания поддерживает собственный сервис Apple Pay), пишет IPhones.ru.

Портал поясняет, что уведомление о совпадении данных почти всегда является результатом автоматической проверки по базам санкционных лиц, поэтому пересечение может быть случайным. Среди наиболее частых причин такого сценария IPhones.ru назвал:

совпадение имени и фамилии с ними же у человека из списка;

варианты транслитерации, когда одно и то же имя на латинице пишется разными способами;

частичное совпадение по набору полей, а не по одному конкретному.

Apple прекратила поставки своей продукции на российский рынок после начала военной операции в феврале 2022 года. Часть услуг, например использование Apple Pay, также была ограничена, вместе с тем корпорация сохранила поддержку и предоставление других сервисов для своих пользователей.

В конце ноября жительница Италии Мария Викторовна Захарова, тезка официального представителя МИД России, находящейся под санкциями Евросоюза, рассказала Радио РБК, что сталкивается с задержками при получении зарплаты, а также дополнительными проверками в случае проведения денежных переводов или открытия счетов в банках.

Женщина живет в Италии с 2008 года, имеет ее гражданство, но все равно сталкивается со сложностями несмотря на то, что у нее и представителя МИДа разные отчества (Викторовна и Владимировна): в Италии ни у кого нет отчества, поэтому по документам она просто Мария Захарова.