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Суд разрешил резиденту «Сколково» сбор данных пользователей «ВКонтакте»

Компания «Дабл» второй раз выиграла в суде у «ВКонтакте» по делу о сборе данных пользователей. Соцсеть считает действия резидента «Сколково» нарушением прав и намерена снова обжаловать решение суда
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Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО «ВКонтакте», которое обвинило компанию «Дабл» (работает под брендом Double Data) в незаконном использовании данных своих пользователей и требовало запретить сбор информации о пользователях соцсети, следует из картотеки арбитражных дел.

«В иске отказать полностью», — говорится в решении, которое вынесла судья Анна Мищенко.

Представитель «ВКонтакте» в беседе с РБК заявил, что руководство социальной сети считает, что действия Double Data нарушают «наши права и права пользователей «ВКонтакте». «Мы будем обжаловать данное решение», — заверил он.

По его словам, пользователи «ВКонтакте» доверяют «своему окружению и знакомой площадке», поэтому соцсеть должна оправдать их доверие. «То, что некоторые данные являются открытыми, не означает, что их можно использовать каким угодно способом. Если кто-то пытается преодолевать ограничения или работать с данными, нарушая законодательство, это недобросовестное поведение: подобные практики недопустимы», — подчеркнул представитель.

Суд запретил использовать данные пользователей «ВКонтакте»
Технологии и медиа
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Представитель компании Double Data, партнер практики по разрешению споров юридической фирмы Bryan Cave Leighton Paisner Елена Трусова рассказала РБК, что это дело станет прецедентным для ИТ-рынка. Она объяснила, что это первое дело о «больших данных» в России, в рамках которого суд рассматривал вопрос, могут ли огромные массивы данных в соцсетях обрабатываться сторонним программным обеспечением. «Если бы сегодня нам отказали, то соцсетям была бы предоставлена невиданная доселе власть решать, какому ПО можно обрабатывать данные, и можно ли их обрабатывать с помощью ПО вообще. По сути, они получили бы без преувеличения монополию на большие данные пользователей в соцсетях», — считает она. Трусова добавила, что теперь суд установил, что смежные права на базы данных не безграничны и обработка данных в соцсетях с помощью софта и поисковых систем законна.

Основатель и генеральный директор Double Data Максим Гинжук сказал РБК, что «это решение однозначно в пользу цифровой экономики».

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Евгений Орешин, советник практики по разрешению споров BCLP, который также представлял интересы «Дабл», уточнил, что у «ВКонтакте» еще есть возможности подать апелляционную и кассационную жалобы, но отметил, что ранее это дело уже рассматривалось в кассационном суде. «Тогда суд отменил акт апелляционной инстанции, которая встала на сторону «ВКонтакте», и отправил дело на повторное рассмотрение. И сегодня суд на этом втором круге поддержал нас в первой инстанции», — заметил он.

Как «ВКонтакте» разрешила анализировать данные пользователей
Технологии и медиа
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

«ВКонтакте» подала иск к «Дабл» в начале 2017 года. Суд первой инстанции отклонил его, апелляционная инстанция встала на сторону «ВКонтакте», но кассационная инстанция отменила предыдущие решения и отправила дело на новое рассмотрение. Спор шел о том, являются ли открытые данные из «ВКонтакте» базой данных, а их использование — нарушением интеллектуальных прав истца. В феврале 2019 года суд назначил по делу техническую экспертизу.

Компания «Дабл» ведет деятельность с 2012 года и специализируется на создании программных продуктов, в основе которых лежат собственные методы и алгоритмы для поиска, хранения и интеллектуального анализа больших объемов данных (Big Data и Data Mining). С начала 2014 года Double Data является резидентом кластера информационных технологий фонда «Сколково». Double Data владеет программным обеспечением, которое позволяет анализировать открытые данные пользователей социальных сетей (ФИО, возраст, увлечения и т.п.), в том числе «ВКонтакте» (одна из программ «Дабл» — Double Search содержит данные 36 млн пользователей), проводить оценку их кредитоспособности, выявлять в интересах банков риски мошенничества. Разработчик предлагал третьим лицам услуги на основе собственного программного обеспечения, которое анализировало данные, размещенные пользователями в социальных сетях в режиме доступа «для всех», и на их основе оценивал кредитоспособность потенциальных и существующих заемщиков кредитных организаций. Одним из партнеров компании было Национальное бюро кредитных историй.

Авторы
Михаил Юшков, Владислав Скобелев
При участии
Анна Балашова
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