Суд разрешил резиденту «Сколково» сбор данных пользователей «ВКонтакте»

Представитель компании Double Data, партнер практики по разрешению споров юридической фирмы Bryan Cave Leighton Paisner Елена Трусова рассказала РБК, что это дело станет прецедентным для ИТ-рынка. Она объяснила, что это первое дело о «больших данных» в России, в рамках которого суд рассматривал вопрос, могут ли огромные массивы данных в соцсетях обрабатываться сторонним программным обеспечением. «Если бы сегодня нам отказали, то соцсетям была бы предоставлена невиданная доселе власть решать, какому ПО можно обрабатывать данные, и можно ли их обрабатывать с помощью ПО вообще. По сути, они получили бы без преувеличения монополию на большие данные пользователей в соцсетях», — считает она. Трусова добавила, что теперь суд установил, что смежные права на базы данных не безграничны и обработка данных в соцсетях с помощью софта и поисковых систем законна.

Основатель и генеральный директор Double Data Максим Гинжук сказал РБК, что «это решение однозначно в пользу цифровой экономики».

Евгений Орешин, советник практики по разрешению споров BCLP, который также представлял интересы «Дабл», уточнил, что у «ВКонтакте» еще есть возможности подать апелляционную и кассационную жалобы, но отметил, что ранее это дело уже рассматривалось в кассационном суде. «Тогда суд отменил акт апелляционной инстанции, которая встала на сторону «ВКонтакте», и отправил дело на повторное рассмотрение. И сегодня суд на этом втором круге поддержал нас в первой инстанции», — заметил он.

«ВКонтакте» подала иск к «Дабл» в начале 2017 года. Суд первой инстанции отклонил его, апелляционная инстанция встала на сторону «ВКонтакте», но кассационная инстанция отменила предыдущие решения и отправила дело на новое рассмотрение. Спор шел о том, являются ли открытые данные из «ВКонтакте» базой данных, а их использование — нарушением интеллектуальных прав истца. В феврале 2019 года суд назначил по делу техническую экспертизу.

Компания «Дабл» ведет деятельность с 2012 года и специализируется на создании программных продуктов, в основе которых лежат собственные методы и алгоритмы для поиска, хранения и интеллектуального анализа больших объемов данных (Big Data и Data Mining). С начала 2014 года Double Data является резидентом кластера информационных технологий фонда «Сколково». Double Data владеет программным обеспечением, которое позволяет анализировать открытые данные пользователей социальных сетей (ФИО, возраст, увлечения и т.п.), в том числе «ВКонтакте» (одна из программ «Дабл» — Double Search содержит данные 36 млн пользователей), проводить оценку их кредитоспособности, выявлять в интересах банков риски мошенничества. Разработчик предлагал третьим лицам услуги на основе собственного программного обеспечения, которое анализировало данные, размещенные пользователями в социальных сетях в режиме доступа «для всех», и на их основе оценивал кредитоспособность потенциальных и существующих заемщиков кредитных организаций. Одним из партнеров компании было Национальное бюро кредитных историй.