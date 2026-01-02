«Чебурашка 2» собрал более ₽1 млрд в первый день проката

«Чебурашка 2» собрал более 1 млрд руб. в первый день проката

Приключенческий фильм «Чебурашка 2», стартовавший в прокате 1 января, преодолел рубеж сборов в 1 млрд руб., следует из данных ЕАИС. В первый день проката картину посмотрели более 878 тыс. зрителей

Российский фильм «Чебурашка 2» режиссера Дмитрия Дьяченко за один день проката собрал более 1 млрд руб., следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

В прокат картина вышла 1 января. Общие сборы «Чебурашки 2» на 10:10 мск 2 января составили 1 027 169 344 руб. На предпродаже фильм собрал 421,23 млн руб., а в день премьеры — 503,37 млн руб. Всего в первый день проката картину посмотрели свыше 878 тыс. зрителей.

Одновременно с «Чебурашкой 2» в прокат вышли еще два релиза — «Простоквашино» и «Буратино». Сборы первой картины, по данным на 2 января, составили 463 млн руб., второй — 455 млн руб.

Дмитрий Дьяченко был режиссером и первой части фильма «Чебурашка», который считается самым кассовым в истории российского проката. Премьера состоялась 1 января 2023 года, а, по данным ЕАИС на 2 января 2025 года, картина собрала более 6,79 млрд руб.

«Чебурашка 2», как и «Чебурашка», рассказывает о приключениях сказочного героя и его друга Гены. Роли в фильме исполнили Ольга Кузьмина, Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков и Ева Смирнова.