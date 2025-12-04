Кинотеатры потеряли аудиторию на фоне роста цен и дефицита фильмов

Посещаемость кинотеатров за год сократилась на 8% на фоне роста цен на билеты

Кинотеатры продолжают терять зрителей: за январь—ноябрь их число упало на 8%, а за пять лет аудитория сократилась почти вдвое. Сети ожидают «новогодней битвы» трех крупных новинок, но предупреждают о дальнейшем росте цен на билеты

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Аудитория кинотеатров в России продолжает сокращаться, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, с которыми ознакомился РБК. За полные 11 месяцев количество зрителей кинотеатров составило 108,4 млн, тогда как годом ранее этот показатель был на уровне 116,4 млн. Декабрь на общую динамику существенного влияния не оказывает, наиболее кассовым обычно выступает январь.

Как считали РБК проанализировал данные ЕАИС Фонда кино за период с 1 января по 30 ноября с 2015 по 2025 год. В статистике представлены данные о кассовых сборах и количестве проданных билетов. На основе этих данных была рассчитана средняя стоимость билета за период.

Посещаемость кинотеатров падает третий год подряд. В 2023 году количество проданных за январь—ноябрь билетов составляло 117,6 млн. Тогда отрасль выросла в абсолютном выражении после серьезного — до 76 млн билетов — сокращения в 2022-м на фоне ухода голливудских мейджоров.

Если же сопоставлять аудиторию кинотеатров с допандемийным 2019 годом, когда были достигнуты максимальные результаты за всю историю измерений на уровне 199,9 млн зрителей, то посещаемость сократилась почти в два раза. Для сравнения: за первые 11 месяцев 2015 года в кинотеатры было продано 157,6 млн билетов.

Что происходит с кассовыми сборами

Кассовые сборы кинотеатров, несмотря на падение посещаемости, демонстрируют рост. По предварительным итогам, они уже превышают 46 млрд руб. Это на 10% больше, чем в 2024-м, и на 27,8% больше, чем в 2023 году. Рекордные сборы были зафиксированы в 2019 году, когда кинотеатры продали билетов на сумму больше 50 млрд руб.

Рост кассовых сборов напрямую связан с увеличением средней стоимости билетов. По подсчетам РБК на основе данных ЕАИС, в 2025 году она уже выросла на 18% год к году и превысила 425 руб. Для сравнения: в 2019 году сходить в кино можно было в среднем за 252 руб.

Какие фильмы заработали в прокате больше всего

По итогам 11 месяцев 2025 года девять из десяти самых кассовых фильмов российского кинопроката преодолели планку сборов 1 млрд руб. Для сравнения: в прошлом году собрать больше 1 млрд руб. в прокате смогли только семь картин, а в 2023-м — всего четыре, причем одной из них была короткометражка «Три добрых дела», в паре с которой кинотеатры показывали ушедший из России голливудский контент.

В топе 2025 года насчитывается две ленты иностранного производства: «Иллюзия обмана 3», которая заработала 1,4 млрд руб. и занимает седьмое место, и «Дракула» Люка Бессона, расположившаяся на десятой строчке с показателем 935,4 млн руб.

Тройка лидеров выглядит следующим образом:

«Волшебник Изумрудного города» (кассовые сборы — 3,3 млрд руб., бюджет — 978,3 млн руб.);

«Финист. Первый богатырь» (кассовые сборы — 2,7 млрд руб., бюджет — 1,2 млн руб.);

«Пророк. История Александра Пушкина» (кассовые сборы — 1,6 млрд руб., бюджет — 799,7 млн руб.).

Все фильмы — лидеры проката были сняты при поддержке Фонда кино.

Что говорят в Минкультуры

В Минкультуры признают, что посещаемость кинотеатров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилась. «Однако говорить об оттоке посетителей кинотеатров будет не совсем корректно», — заявили РБК в пресс-службе министерства. Там обратили внимание, что количество зрителей за отдельно взятые сентябрь, октябрь и ноябрь 2025 года было выше, чем за аналогичные месяцы 2024-го.

Одним из приоритетных направлений повышения посещаемости кино представитель Минкультуры называет восполнение контента в летний период. «Принятое решение о возможности финансирования продолжений наиболее полюбившихся зрителям картин за счет безвозвратных средств при условии выхода в прокат в летние месяцы уже в следующем году будет способствовать увеличению зрительского потока в летний период», — добавил он.

По оценкам Минкультуры, совокупный объем рынка кинопроката в России по итогам 2025 года должен достигнуть 50 млрд руб. В ближайшие годы министерство ожидает дальнейшего роста рынка, а также увеличения числа зрительских картин, созданных при государственной поддержке. В 2026 году аудитория российских фильмов может вырасти еще на 10 млн человек, прогнозируют в Минкультуры. Главными фильмами в новогодний период 2026-го станут семейные картины «Буратино», «Чебурашка 2» и «Простоквашино».

Как оценивают итоги года киносети

Падение по зрителям владелец бренда сети кинотеатров «Люмен», член Ассоциации владельцев кинотеатров Павел Поникаровский называет «незначительным». По его словам, оно напрямую связано со слабостью репертуара в этом году. «Например, за все лето не было ни одного крупного релиза», — отмечает Поникаровский.

Эксперт в сфере культуры Евгений Сафронов показатель популярности называет не «оттоком», а «непритоком». «Еще в 2024 году крупнейшие фильмы в прокате были ориентированы на более широкую аудиторию, нежели та, которую они в итоге и привлекли, — рассуждает он. — В 2025 году целевая аудитория крупнейших фильмов была чуть уже. Поэтому определенный пласт кинозрителей просто не нашел интересного предложения».

Рост стоимости билета, по словам Поникаровского, оправдан увеличением издержек. Кроме того, имеет место эффект отложенного повышения цен. За 12 лет — с 2011 по 2023 год — средняя цена билета росла очень низкими темпами, только на 60%, в то время как реальная инфляция на сопоставимые услуги за этот период составила около 250%, настаивает он. «Цена и дальше будет расти сопоставимыми темпами с учетом ключевой ставки Центробанка», — заявил Поникаровский.

Глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин в числе причин оттока аудитории назвал несбалансированное расписание и отсутствие технологии показа кино, способной «вырвать людей с дивана и прийти за эмоциями, а не смотреть тот же контент дома». Вопрос цены он назвал вопросом рыночного регулирования: «Я прекратил бы заниматься спекулированием и популизмом о том, что цена завышена или занижена. Мы в рынке».

Президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова отметила, что конец года показывает неплохие цифры и по посещаемости, и по кассовым сборам. Cейчас наблюдается «традиционное затишье перед большим предпраздничным марафоном». Новогодняя гонка, по ее прогнозу, обещает новые рекорды, поскольку в прокате предстоит битва трех брендов: «Простоквашино», «Буратино» и сиквела лидера российского проката за всю историю — «Чебурашка 2».

Сами праздничные каникулы в этот раз будут долгими, что повысит шансы на высокие кассовые сборы, считает Зинякова. «Результат будет зависеть от «сарафана» фильмов и от того, готовы ли будут зрители посетить сразу несколько релизов. При этом, очевидно, три главных фильма объединяет одна и та же аудитория, что может отразиться на результатах каждого. И несмотря на несколько хорроров в репертуаре, он все же недозагружен масштабными релизами для аудитории «18+» — в вечернее время загрузка залов будет желать лучшего».

Представители киносетей «Синема Стар» и «Киномакс» на вопросы РБК не ответили.