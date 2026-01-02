Новогодний каннибализм и летний голод: что ждет кинопрокат в 2026 году

Российский кинопрокат в 2026 году может достичь исторических рекордов, но рискует столкнуться с репертуарным голодом в летний период и «каннибализмом» — в новогодний. Что будет с ценами на билеты и вернутся ли западные киностудии

Фото: Максим Платонов / Business Online / Global Look Press

Крупнейшие киносети и эксперты в сфере культуры ожидают роста российского кинопроката в 2026 году за счет более сбалансированного репертуара и столкновения в новогодний период сразу трех крупных премьер: второй части «Чебурашки», «Буратино» и «Простоквашино». Но тормозить развитие индустрии продолжают нестабильная экономическая ситуация, риски низких сборов выходящих в летние месяцы релизов и растущая стоимость билетов, из-за чего поход в кино превращается из доступного досуга в «элитарный».

В 2025 году аудитория кинотеатров в России сокращалась, сообщал ранее РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. За полные 11 месяцев количество зрителей кинотеатров составило 108,4 млн, тогда как годом ранее этот показатель был на уровне 116,4 млн. Кассовые сборы при этом демонстрировали рост на 10% год к году — до 46 млрд руб. Но обеспечено это было исключительно за счет повышения средней стоимости билета.

Что ожидает российский кинопрокат в 2026 году, надеется ли отрасль на возвращение Голливуда и какие факторы могут повлиять на развитие индустрии — в обзоре РБК.

Что произойдет со сборами в кинотеатрах

Наиболее оптимистичный прогноз на 2025 год в разговоре с РБК озвучил глава крупнейшей в России объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин. Новый год, по его словам, «достигнет исторического рекорда в рублях», а также может сложиться удачно в количестве проданных билетов. Конечный результат, по словам Васясина, будет зависеть от равномерности и разножанровости расписания, а также от развития технологичности показа фильмов.

На 2026 год анонсировано значительное количество кинопремьер, многие из которых являются продолжением популярных франшиз, рассказал в разговоре с РБК представитель «Синема Стар». Он также отметил рост отечественного кинопроизводства, в том числе существенное увеличение доли фильмов для семейной аудитории. «Обеспечение кинотеатров качественным репертуарным наполнением остается ключевым фактором для увеличения сборов и посещаемости», — говорит представитель сети.

Эксперт в сфере культуры Евгений Сафронов на следующий год прогнозирует умеренный рост посещаемости кинотеатров и сборов. Удлиненные праздники, по его словам, повлияют на важнейший для итогов года новогодний прокат. Исторически именно на период новогодних каникул приходится до четверти всех кассовых сборов года.

Надежду на то, что 2026 год окажется более успешным, чем 2025-й, выразил и главный редактор портала «Кино-Театр.ру», директор по развитию веб-кинотеатра Chill Жан Просянов. Общая тенденция будет понятна по итогам «новогодней битвы» — традиционно самого кассового периода года, когда в прокат выходят одновременно несколько сильных релизов. «Грустно, что три проекта, нацеленных почти на одну и ту же целевую аудиторию, выходят одновременно, и я уверен, что будет некий каннибализм, — рассуждает Просянов. — Но эксперты говорят, что суммарно фильмы заработают 11 млрд руб.».

С какими рисками столкнется кинопрокат

Летний голод

Одним из главных рисков 2026 года опрошенные РБК эксперты называют «репертуарный голод» летнего периода. Так, по словам представителя «Синема Стар», нехватка новых релизов в летний сезон в кинотеатрах может привести к заметному падению посещаемости и снижению кассовых сборов.

Впрочем, Сафронов эти опасения опровергает. В последние четыре года, как отмечает эксперт, кинотеатрам в этот период действительно «приходилось несладко» без крупных релизов. Тем не менее меры по стимулированию летнего проката были приняты, напоминает эксперт. Минкультуры согласилось финансировать продолжения наиболее популярных франшиз за счет безвозвратных средств при условии выхода в прокат в летние месяцы: «В результате летом 2026 года мы увидим продолжения таких фильмов, как «Холоп», «Последний богатырь» и другие. Ожидается и выход заметных фильмов ко Дню космонавтики, ко Дню Победы, а также целый букет экшен-фильмов и сказок».

Стоимость билетов

Еще один значимый для отрасли риск, по словам Просянова, — это повышение стоимости билетов. Индустрии нельзя допустить, чтобы кино стало элитарным видом досуга, считает он. «Нужно, чтобы кино оставалось самым дешевым вариантом развлечения, способом скрыться от холода и так далее, — рассуждает Просянов. — Сейчас, к сожалению, самое дешевое развлечение — поесть какой-нибудь фастфуд на фудкорте торгового центра. Хочется, чтобы кино становилось поводом проводить время не так».

Главное, к чему необходимо стремиться в 2026 году, — ритмичность премьер, отмечает Просянов. «Когда человек приходит в кино, он смотрит трейлеры следующих картин, на которые можно сходить, — объясняет он. — И таким образом можно добиться, чтобы люди начали ходить в кино если не раз в месяц, то хотя бы раз в квартал».

Пиратство и аренда

Васясин из «Синема Парка» и «Формулы кино» в числе потенциальных проблем кинопроката называет расширение и усугубление пиратства. Кроме того, стопором для индустрии может выступить конфликт в нахождении «взаимовыгодного решения между арендатором и арендодателем», что также влияет на бизнес киносетей. Негативно может сказаться и существенный рост валютного курса, что приведет к росту цен на запчасти и лампы, добавляет Васясин.

Какие фильмы ожидает отрасль

О том, насколько успешной будет кампания по поддержке выхода российских фильмов в прокат летом, можно будет судить по кассовым сборам третьей части франшизы «Холоп», продолжает Просянов. Пока, по его словам, эксперты ожидают, что из-за выхода именно в летние месяцы фильм может недобрать около 40% потенциальной кассы. Но в этих прогнозах, по мнению Просянова, не учтен тот факт, что реклама в летние месяцы стоит дешевле, чем накануне новогоднего периода.

Кроме того, как отмечает Просянов, внимание профессионального сообщества приковано к фильму «Скуф», главную роль в котором сыграет комик Александр Зубарев: «Интересно, какая доля аудитории Зубарева как блогера дойдет до кинотеатров». Также Просянов выделяет проект «Навар», в котором снялся рэпер Icegergert — один из самых крупных «фрешменов» в рэпе. «Будет любопытно понаблюдать, сколько зрителей люди из смежных индустрий смогут привести в кинотеатры», — добавляет Просянов.

Стоит ли ждать возвращения Голливуда

Сборы альтернативного (или теневого) проката — так принято называть показ фильмов ушедших голливудских киностудий в паре с какой-либо легально представленной на большом экране короткометражкой — свидетельствуют, что российский зритель за голливудским кино следит, считает Просянов. Современная культура, по его словам, не знает границ, и мировая аудитория находится в одном информационном поле.

Говорить о каком-то масштабном возвращении Голливуда, по прогнозу Просянова, пока нельзя, но что-то, возможно, будет появляться. «В 2025 году была третья «Иллюзия обмана», был «Дракула», — напоминает эксперт. — Нам важно признать, что, если что-то точечно будет появляться, прокат от этого только выиграет, а российское кино — точно не потеряет. Достойная конкуренция будет только в плюс».

По мнению Васясина, властям и отрасли сейчас необходимо направлять усилия на разработку «мер стимуляции по мотивации российского контента, а не на выстраивание забора по показу зарубежного». «Вернется ли Голливуд, никто не знает, но нам надо жить и работать в текущих условиях», — отмечает он.

Кинотеатральные сети нуждаются в стабильном потоке разножанрового контента, настаивает, в свою очередь, представитель «Синема Стар»: «Зрители ожидают разнообразные фильмы различных жанров — от комедий до боевиков, от драм до семейного кино».

Представитель Минкультуры на вопросы РБК не ответил.