Хинштейн заявил, что Роскомнадзор не требовал удалять сцены из «Эйфории»

Хинштейн: Роскомнадзор не требовал удалять сцены из «Секса в большом городе» и «Эйфории»

От «Амедиатеки» и «Кинопоиска» никто не требовал удалять сцены из «Секса в большом городе» и «Эйфории», сказал депутат, предположив, что «обрезание» связано с «перестраховкой по принципу «Заставь дурака Богу молиться»

От сервисов «Амедиатека» и «Кинопоиск» никто не требовал вырезать сцены из сериалов «Секс в большом городе» и «Эйфория» из-за закона о «пропаганде ЛГБТ», заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия»), назвав это инициативой самих сервисов.

«Более того, у Роскомнадзора нет никаких претензий к этим фрагментам и закон не обязывает менять, например, слово «гей» на «мальчик», — написал Хинштейн (один из авторов закона) в телеграм-канале.

По словам депутата, законом запрещена пропаганда ЛГБТ, а не упоминание представителей ЛГБТ.

Так он ответил на пост журналистки Ксении Собчак в телеграм-канале по поводу цензуры в сериалах. «Как вам такой вид цензурирования? — поинтересовалась Собчак. — Из сериалов вырезают ключевые сцены, существенно сокращают хронометраж, лишая, порой, целые сюжеты смысла». До этого канал «Осторожно, новости» (принадлежит «Oсторожно Media» — медиа-холдингу Собчак) сообщал, что из сериала «Секс в большом городе» (доступен на сервисе «Кинопоиск» по дополнительной подписке на «Амедиатеку») вырезали упоминания о представителях ЛГБТ. Его можно посмотреть на русском языке (перевод НТВ+) или английском с субтитрами. Например, в девятой серии первого сезона слово «гей» в русском переводе заменили на слово «мальчик», а из шестой серии второго сезона вырезали сцену, в которой одна из героинь признается, что она не лесбиянка. Кроме того, «Амедиатека» удалила из сериала «Эйфория» «около двух часов хронометража», пишет «Осторожно, новости».

По словам Хинштейна, еще до принятия закона о запрете «пропаганды ЛГБТ» с онлайн-кинотеатрами из реестра аудиовизуальных сервисов (АВС) Роскомнадзора обсуждались механизмы его реализации.

«Тогда мы договорились, что на начальном этапе (как минимум, 1-й квартал) будет действовать профилактический период. Регулятор (РКН) не привлекает никого к ответственности, а в рабочем порядке направляет конкретные, обоснованные претензии по конкретным фрагментам или произведениям, после чего — АВС принимает меры. В свою очередь, АВС — само может запросить у РКН оценку фильмов», — рассказал депутат.

С начала декабря 2022-го, когда закон был подписан президентом, Роскомнадзор усмотрел «признаки ЛГБТ-пропаганды» в семи фильмах, сериалы, о которых идет речь к ним не относятся, уточнил единоросс.

Он предположил, что «Амедиатека» и «Кинопоиск» занялись «обрезанием» из-за «излишней перестраховки по принципу «Заставь дурака Богу молиться». «А может, и некий провокативный «хэппенинг». Не знаю», — заключил Хинштейн.

В «Кинопоиске» РБК поясняли, что «Секс в большом городе» представлен партнером сервиса — «Амедиатекой». «Мы, как и другие онлайн-кинотеатры, работающие с «Амедиатекой», предоставляем доступ именно к той версии контента, которую нам передает этот сервис. Мы сами не вносим изменения в контент партнера», — говорили там.

В пресс-службе «Амедиатеки» отказались от комментариев.