Bloomberg узнал о планах Apple создать первый ноутбук с сенсорным экраном

Первый ноутбук с сенсорным дисплеем могут выпустить в 2025 году в рамках обновления MacBook Pro, пишет Bloomberg, отмечая, что Стив Джобс когда-то называл эту идею «ужасной с эргономической точки зрения»

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Американская корпорация Apple работает над созданием ноутбука с сенсорным дисплеем, первый такой компьютер могут выпустить в 2025 году в рамках масштабного обновления MacBook Pro, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, инженеры Apple уже начали работу над проектом, это указывает на то, что компания серьезно рассматривает возможность выпуска MacBook с сенсорным экраном. При этом Bloomberg указал, что производство не запущено и планы еще могут измениться.

До этого более десяти лет в компании отвергали идею делать ноутбуки с сенсорными экранами, так как считали, что планшеты iPad — лучший вариант для тех, кто хочет сенсорный дисплей. Кроме того, сооснователь Apple Стив Джобс называл эту идею «ужасной с эргономической точки зрения».

Также в компании обеспокоены тем, что компьютеры MacBook с сенсорным экраном могут понизить продажи iPad, отмечает агентство. Однако конкуренты все чаще добавляют сенсорные экраны в свои ноутбуки, что заставляет Apple делать то же самое, пишет Bloomberg.

Вероятно, первый MacBook Pro с сенсорным экраном сохранит традиционный дизайн, включая стандартный трекпад и клавиатуру, но экран ноутбука будет поддерживать сенсорный ввод, как iPhone или iPad. Помимо того, со временем Apple может добавить сенсорный экран на большее количество своих моделей MacBook, отмечает агентство.

Ранее Bloomberg узнал, что Apple планирует начать использовать собственные дисплеи в устройствах, чтобы снизить зависимость от технологических партнеров, таких как Samsung и LG, это может произойти уже в 2024 году. Как сообщают источники агентства, первым продуктом компании, в котором будет заменен дисплей, станут часы Apple Watch Ultra, это должно произойти к концу следующего года.



Таким образом, текущий стандарт OLED (используют органический светодиод) будет обновлен до технологии под названием MicroLED (используют диоды на основе нитрида индия-галлия), и Apple планирует в конечном итоге использовать такие дисплеи на других устройствах, включая iPhone.