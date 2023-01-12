Bloomberg узнал о планах Apple создать первый ноутбук с сенсорным экраном

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 74,14 (-0,41) Инвестиции, 11 янв, 19:48
Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 69,02 (-0,59) Инвестиции, 11 янв, 19:48
Рецессия и снижение ставок: прогнозы крупнейших банков США на 2023 год Pro, 09:34
Как меняется IT-ландшафт российского бизнеса РБК и Tegrus, 09:26
Макрон отказался просить прощения у Алжира за колонизацию Политика, 09:25
В России впервые обнаружили «Кракен» Общество, 09:16
СК возбудил дело против менеджеров крупнейшей чартерной авиакомпании Бизнес, 09:06
Юридические шаги для выхода в Китай. К какой бюрократии готовиться Pro, 09:04
МВД объявило в розыск Аркадия Бабченко Политика, 09:01
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
«Национальная лотерея» нашла главу вместо ушедшего в «Почту России» Технологии и медиа, 09:00
Ресторанные дворики потеряли клиентов после ухода западных брендов Бизнес, 09:00
Что вы знаете о Северном морском пути. Тест РБК и Газпром нефть, 08:59
Аптеки Москвы столкнулись с нехваткой детских свечей с ибупрофеном Общество, 08:54
Bloomberg узнал о планах Apple создать первый ноутбук с сенсорным экраном Технологии и медиа, 08:46
Сеть Subway начала изучать возможность продажи бизнеса Бизнес, 08:29
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 08:29
Технологии и медиа ,  
0 

Bloomberg узнал о планах Apple создать первый ноутбук с сенсорным экраном

Bloomberg: Apple работает над созданием своего первого ноутбука с сенсорным экраном
Первый ноутбук с сенсорным дисплеем могут выпустить в 2025 году в рамках обновления MacBook Pro, пишет Bloomberg, отмечая, что Стив Джобс когда-то называл эту идею «ужасной с эргономической точки зрения»
Apple AAPL $133,4 +2,06% Купить
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Американская корпорация Apple работает над созданием ноутбука с сенсорным дисплеем, первый такой компьютер могут выпустить в 2025 году в рамках масштабного обновления MacBook Pro, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, инженеры Apple уже начали работу над проектом, это указывает на то, что компания серьезно рассматривает возможность выпуска MacBook с сенсорным экраном. При этом Bloomberg указал, что производство не запущено и планы еще могут измениться.

До этого более десяти лет в компании отвергали идею делать ноутбуки с сенсорными экранами, так как считали, что планшеты iPad — лучший вариант для тех, кто хочет сенсорный дисплей. Кроме того, сооснователь Apple Стив Джобс называл эту идею «ужасной с эргономической точки зрения».

iPhone 14 и «умные» часы для экстремалов: какие новинки представила Apple
Фотогалерея 

Также в компании обеспокоены тем, что компьютеры MacBook с сенсорным экраном могут понизить продажи iPad, отмечает агентство. Однако конкуренты все чаще добавляют сенсорные экраны в свои ноутбуки, что заставляет Apple делать то же самое, пишет Bloomberg.

Вероятно, первый MacBook Pro с сенсорным экраном сохранит традиционный дизайн, включая стандартный трекпад и клавиатуру, но экран ноутбука будет поддерживать сенсорный ввод, как iPhone или iPad. Помимо того, со временем Apple может добавить сенсорный экран на большее количество своих моделей MacBook, отмечает агентство.

Читайте на РБК Pro
Евгений Коган — РБК Pro: «Будет ли крах доллара? Не смешите мои тапочки»
Какой будет схема разморозки активов после решений Бельгии и Люксембурга
Уравниловка, круговая порука и другие элементы управления по-русски
Стройка без рабочих рук: как компании справляются с дефицитом кадров

Ранее Bloomberg узнал, что Apple планирует начать использовать собственные дисплеи в устройствах, чтобы снизить зависимость от технологических партнеров, таких как Samsung и LG, это может произойти уже в 2024 году. Как сообщают источники агентства, первым продуктом компании, в котором будет заменен дисплей, станут часы Apple Watch Ultra, это должно произойти к концу следующего года.

Таким образом, текущий стандарт OLED (используют органический светодиод) будет обновлен до технологии под названием MicroLED (используют диоды на основе нитрида индия-галлия), и Apple планирует в конечном итоге использовать такие дисплеи на других устройствах, включая iPhone.

Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Apple MacBook ноутбук
Материалы по теме
Bloomberg узнал о плане Apple представить гарнитуру смешанной реальности
Технологии и медиа
FT предупредила о первом за 3 года падении доходов Apple из-за Китая
Бизнес
«Сбер» начал устанавливать приложение для iPhone в отделениях банка
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter