Apple объявила цены на новые MacBook в России

MacBook Pro (Фото: apple.com)

Цены на новую линейку MacBook в России составят от 99,9 тыс. руб. для MacBook Air и от 129,9 тыс. руб. для MacBook Pro. Об этом сообщается на сайте российского представительства Apple.



Так, MacBook Air будут доступны в нескольких цветах — «серый космос», золото и серебро — с памятью 256 и 512 Гб по цене 99 990 и 124 990 руб. соответственно.

В российском магазине Apple также указано, что MacBook Pro будет представлен в двух цветах — «серый космос» и серебро. Версия с чипом Apple M1 с восьмиядерным процессором, восьмиядерным графическим процессором и памятью 256 Гб будет стоить 129 990 pyб. Эта же версия с памятью 512 Гб — 149 990 pyб.

Версию MacBook Pro с четырехъядерным процессором Intel Core i5 (2,0 ГГц), графическим процессором Intel Iris Plus Graphics и памятью 512 Гб можно будет приобрести за 179 990 руб. За ту же версию с памятью 1 Тб Apple установила цену 199 990 руб.

Стоимость нового Mac mini будет варьироваться от 74,9 тыс. до 114,9 тыс. руб. в зависимости от характеристик.