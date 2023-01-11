Bloomberg узнал о планах Apple отказаться от экранов Samsung и LG
Американская корпорация Apple планирует начать использовать собственные дисплеи в устройствах уже в 2024 году, чтобы снизить зависимость от технологических партнеров, таких как Samsung и LG, и получить больший контроль над дизайном и возможностями своих продуктов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, первым продуктом компании, в котором будет заменен дисплей, станут часы Apple Watch Ultra. Это должно произойти к концу следующего года, отмечает издание.
Таким образом текущий стандарт OLED (используют органический светодиод) будет обновлен до технологии под названием MicroLED (используют диоды на основе нитрида индия-галлия), и Apple планирует в конечном итоге использовать такие дисплеи на других устройствах, включая iPhone.
Этот шаг нанесет удар по Samsung Display Co. и LG Display Co. — двум основным поставщикам экранов для часов, отмечает агентство. По данным Bloomberg, на долю Apple приходится 36% выручки LG Display. Samsung получает около 6,6% выручки от Apple. На фоне сообщений о планах Apple внедрить собственный дисплей в 2024 году акции LG Display упали на 4,1%, а акции Samsung Electronics потеряли большую часть своего роста в ходе утренних торгов в Сеуле.
Помимо Samsung и LG компания использует дисплеи от целого ряда производителей, включая Japan Display Inc., Sharp Corp. и BOE Technology Group Co.
Работа Apple над созданием собственного дисплея происходит уже несколько лет. Так, еще в 2018 году Bloomberg сообщил о планах компании по разработке собственных дисплеев, начиная с Apple Watch. Тем не менее тогда проект застопорился из-за высоких затрат и технических проблем, сообщили источники.
По сравнению с нынешними часами Apple, дисплеи следующего поколения будут предлагать более яркие цвета, более высокую точность и резкость. По словам источников, на дисплеях контент выглядит так, как будто он нарисован поверх стекла.