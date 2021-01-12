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Технологии и медиа ,  
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Доля пользователей интернета в России среди молодежи приблизилась к 100%

Доля пользователей интернета в возрасте от 12 до 24 лет самая большая по сравнению с другими возрастными категориями — 97,1%. В среднем хотя бы раз в месяц онлайн были 78% россиян
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Доля пользователей интернета в возрасте от 12 до 24 лет в России приблизилась к 100% и составила 97,1% за февраль—ноябрь 2020 года, следует из данных Mediascope (есть у РБК).

В этой возрастной группе оказалось больше всего интернет-пользователей. В остальных категориях число тех, кто проводит время онлайн, снижается с увеличением возраста: в категории от 25 до 34 лет интернетом хотя бы раз в месяц пользовались 95,8% россиян, в категории от 35 до 44 лет — 93,7%, от 45 до 54 лет — 84,2% и в категории старше 55 лет — почти половина (49,7%).

Всего с февраля по ноябрь 2020 года в среднем хотя бы раз в месяц в интернет выходили 78,1% жителей страны старше 12 лет.

Чаще всего россияне выходят в интернет с мобильных телефонов, выяснили исследователи. Так, хотя бы раз в месяц смартфон для этой цели использовали 70,8% граждан, компьютер — 50,8%.

При этом исключительно мобильным телефоном для выхода в интернет в 2020 году пользовались 27,1% россиян. Больше всего эксклюзивных мобильных пользователей в России — в категории от 25 до 34 лет (36,1%).

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Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

Установочное исследование (по результатам которого были сделаны выводы о доле пользователей интернета в России в 2020 году) проводится Mediascope для измерения объема и структуры интернет-аудитории. Оно проводится по телефону в ежедневном режиме и включает более 35 тыс. интервью в год.

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В сентябре Mediascope представил исследование, согласно которому в июле и августе более 20% жителей России старше 12 лет не пользовались интернетом. Подавляющая часть из них — это люди в возрасте 55 лет и старше.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян тогда пояснял, что по числу пользующихся интернетом пенсионеров Россия отстает от развитых стран, но в целом уровень проникновения интернета среди пожилых достаточно высок.

В начале 2020 года аналитическое агентство GfK также выяснило, что в 2019 году наибольшую динамику по приросту числа интернет-пользователей также показали группы старшего поколения: от 50 до 64 лет (с 63 до 66%) и старше 65 лет (с 26 до 36%).

Автор
Мария Лисицына
интернет доступ в интернет Mediascope
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