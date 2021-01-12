Доля пользователей интернета в России среди молодежи приблизилась к 100%

Доля пользователей интернета в возрасте от 12 до 24 лет самая большая по сравнению с другими возрастными категориями — 97,1%. В среднем хотя бы раз в месяц онлайн были 78% россиян

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Доля пользователей интернета в возрасте от 12 до 24 лет в России приблизилась к 100% и составила 97,1% за февраль—ноябрь 2020 года, следует из данных Mediascope (есть у РБК).

В этой возрастной группе оказалось больше всего интернет-пользователей. В остальных категориях число тех, кто проводит время онлайн, снижается с увеличением возраста: в категории от 25 до 34 лет интернетом хотя бы раз в месяц пользовались 95,8% россиян, в категории от 35 до 44 лет — 93,7%, от 45 до 54 лет — 84,2% и в категории старше 55 лет — почти половина (49,7%).

Всего с февраля по ноябрь 2020 года в среднем хотя бы раз в месяц в интернет выходили 78,1% жителей страны старше 12 лет.

Чаще всего россияне выходят в интернет с мобильных телефонов, выяснили исследователи. Так, хотя бы раз в месяц смартфон для этой цели использовали 70,8% граждан, компьютер — 50,8%.

При этом исключительно мобильным телефоном для выхода в интернет в 2020 году пользовались 27,1% россиян. Больше всего эксклюзивных мобильных пользователей в России — в категории от 25 до 34 лет (36,1%).