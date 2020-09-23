Более 20% россиян свыше месяца не пользовались интернетом

По числу пенсионеров, имеющих доступ к интернету, Россия пока отстает от развитых стран, но в целом нынешний уровень проникновения среди пожилых — достаточно высокий, считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. По его мнению, главная причина такой вовлеченности заключается в том, что те, кому сейчас больше 55 лет, будучи трудоспособными, уже пользовались компьютерами и застали развитие интернета.
Оказывают влияние и различные образовательные программы, добавляет Казарян. Количество пользователей среди пожилых активно растет, в том числе благодаря большому количеству программ, популяризирующих использование современных технологий, уверяет представитель МТС Алексей Меркутов. В качестве примера он называет проект «Сети все возрасты покорны», который изначально существовал в офлайн-формате уроков по использованию мобильного интернета для оплаты ЖКУ, знакомство с мобильным банкингом и т.п.
Отличительной особенностью старшей возрастной группы (55 лет и более) является тот факт, что пока интернет более активно осваивают пожилые мужчины. Среди них доля тех, кто активно не пользуется современными технологиями, около 43%, аналогичный показатель для женщин — почти 52%.
В других возрастных группах ситуация противоположная: доля мужчин, заявляющих, что им чужд интернет, выше, чем доля их сверстниц. К примеру, не являются пользователями 6% мужчин в возрасте 25–34 лет, аналогичный показатель для женщин такого же возраста — менее 4%. В целом из 5,9 млн человек до 55 лет, которые до сих пор не знакомы с интернетом, более 3,3 млн — мужчины, почти 2,6 млн — женщины.
В установочном исследовании и в самом проекте Web-Index не задействованы военнослужащие по призыву и заключенные, уточняет Mediascope. Тем самым эти социальные группы не отражаются и среди тех, кто не пользуется интернетом.
Кому не положен интернет
Штатная численность военнослужащих, согласно указу Владимира Путина от 17 ноября 2017 года, составляет 1 млн человек. С марта 2019 года им, а также россиянам, призванным на военные сборы, запрещено иметь при себе гаджеты, которые позволяют распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации с использованием интернета.
Иметь при себе любые мобильные телефоны запрещено также заключенным и людям, содержащимся в СИЗО. Несмотря на это, в 2018 году в учреждениях уголовно-исполнительной системы изъяли более 56 тыс. таких устройств, а в самих учреждениях существуют даже нелегальные call-центры — в ноябре 2018 года служба безопасности одного из крупнейших российских банков нашла в тюрьмах около 280 таких центров.
Всего в учреждениях уголовно-исполнительной системы России содержатся 496,8 тыс. человек (учитываются заключенные в СИЗО и осужденные, находящиеся в исправительных колониях), в исправительных учреждениях (колониях и колониях-поселениях) — 391,6 тыс., сообщала в августе этого года ФСИН.
Одной из больших социальных групп, которая не пользуется интернетом, могут быть люди с ограниченными возможностями, предполагает Казарян, напоминая, что масштабных исследований доступности интернета для таких соотечественников не было больше пяти лет. В 2019 году Минтруд насчитывал в стране почти 12 млн человек с инвалидностью, из них 4,5 млн — инвалиды III группы.
В целом среди молодого поколения не имеют доступа к интернету в большинстве своем две категории — это консерваторы, которые по разным причинам (например, из религиозных соображений) не пользуются интернетом, а также люди, находящиеся за чертой бедности, продолжает Казарян. Единственная причина для молодежи не использовать интернет — техническая, то есть отсутствие мобильной или проводной сети или отсутствие устройств для доступа, согласен Алексей Бырдин, гендиректор ассоциации «Интернет-видео» (объединяет крупнейшие онлайн-кинотеатры).
У многих россиян нет денег на покупку компьютера или смартфона для выхода в интернет, а также на оплату услуг операторов связи, отмечают в Институте исследований интернета. Во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик пандемии коронавируса, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигло 19,9 млн человек, что составляет 13,5% населения страны.
Авторы
Елизавета Ефимович, Сергей Соболев