Более 20% россиян свыше месяца не пользовались интернетом

В России вынужденно или осознанно за последнее время не пользовались интернетом почти 6 млн человек не старше 55 лет, причем мужчин среди них в 1,2 раза больше, чем женщин. Причина недоступности современных технологий — бедность

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Исследовательская компания Mediascope предоставила РБК сведения о количестве россиян, по-прежнему не пользующихся интернетом. Такие данные компания собирает в рамках установочного исследования для своего проекта по измерению аудитории Рунета Web-Index: в течение года в ежедневном режиме специалисты по телефону опрашивают по случайной выборке более 38 тыс. соотечественников. Один из ключевых вопросов: «Пользовались ли вы хотя бы раз за последние 30 дней интернетом?» Ответившие отрицательно классифицируются соответствующим образом, их не приглашают стать участниками Web-Index, когда измеритель отслеживает поведение пользователей в Сети.

По информации Mediascope на июль—август этого года, с интернетом не сталкивались в последнее время, по собственному признанию, 26,8 млн россиян в возрасте старше 12 лет. Проект Web-Index отражает в целом интернет-поведение 122,4 млн человек, проживающих как в мегаполисах, так и в небольших городах и селах. Таким образом, в середине 2020 года интернетом не пользовались почти 22% населения.

Пенсионеры попали в Сеть

Подавляющая часть тех, кто не пользовался интернетом, составляют пожилые люди — таких почти 20,9 млн человек в возрасте 55 лет и старше.