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Прирост интернет-аудитории в 2019 году обеспечили пенсионеры

В 2019 году интернетом в России пользовалось 94,4 млн россиян старше 12 лет. Основной прирост обеспечило пожилое поколение: активные пользователи стареют и переходят со своими привычками в другие возрастные категории
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Число пользователей интернета среди россиян старше 16 лет в 2019 году выросло с 91 млн до 94,4 млн человек — теперь «в онлайне» 79,8% взрослого населения страны. Это следует из отчета аналитического агентства GfK (есть в распоряжении РБК). Наибольшую динамику по сравнению с 2018-м показали представители старшего поколения: в категории 65+ число пользователей Сети возросло с 26 до 36%, в категории 50–64 года — с 63 до 66%.

В других категориях изменения почти не значительны: среди подростков (16–19 лет) проникновение интернета почти достигло 100%, в категории 20–29 лет этот показатель сохраняется на уровне 97%. Среди россиян в возрасте 30–39 лет аудитория Сети выросла с 92 до 94%, в категории 40–49 лет — с 85 до 89%.

Представитель GfK Петр Залесский пояснил РБК, что рост аудитории за счет старшего поколения связан с тем, что люди при взрослении сохраняют свои привычки в получении информации и развлечений и с ними они «переходят» в более старшие возрастные группы: «Кроме того, младшие члены семьи помогают старшим обновлять гаджеты: они покупают себе более современные устройства, а свои морально устаревшие, но вполне функциональные смартфоны отдают бабушкам и дедушкам. Также этот рост стимулирует развитие госуслуг, онлайн-платежей, контента для более старших поколений».

Кроме того, в предпенсионной возрастной группе (50–64 года) возросла доля тех, кто пользуется интернетом вне дома — до 33% (в 2017 году этот показатель был на уровне 25%). Для сравнения: среди подростков этот показатель сейчас достигает 67%. На работе (среди работоспособных категорий) интернетом пользуются более 60%.

При этом более 24 млн человек (20,2% населения старше 16 лет) вовсе не пользуются интернетом. Среди наиболее распространенных причин — отсутствие потребности в нем (48,4%, в 2018-м так отвечали 54,9% респондентов), неумение пользоваться Сетью (35,7 против 29,1%) и отсутствие необходимой техники (14,1 против 11,1%). Такие результаты представитель GfK объяснил тем, что «среди них (тех, кто не использует интернет. — РБК) остаются, как правило, те, у кого возникают проблемы с техникой — или они не умеют пользоваться Сетью, или у них нет компьютера или смартфона».

Среди остальных причин аналитики GfK называют дорогой доступ к Сети и трудности при чтении мелкого текста, а также принципиальный отказ от использования интернета.

Ранее в сентябре 2019 года исследовательская компания Mediascope сообщила, что число пользователей интернета в России составляет 95,8 млн человек старше 12 лет. По их данным, в тройке наиболее посещаемых ресурсов оказались Google, YouTube и «Яндекс».

Автор: Владислав Скобелев
При участии: Александра Посыпкина
Теги: GfK, интернет, пенсионеры, смартфоны
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