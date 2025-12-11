 Перейти к основному контенту
Редакция Ura.ru приостановит работу на 72 часа

Новый глава Ura.ru Андрей Ткаченко в эфире телеканала РБК анонсировал приостановку работы редакции на 72 часа для «переговоров с журналистами». У компании, по его словам, обнаружилась «колоссальная долговая нагрузка»
Фото: Анна Майорова / URA.RU / Global Look Press
Фото: Анна Майорова / URA.RU / Global Look Press

Редакция издания Ura.ru приостановит работу на 72 часа, заявил телеканалу РБК новый директор ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» Андрей Ткаченко.

В конце ноября холдинг Readovka, владеющий одноименным телеграм-каналом, объявил о том, что Ura.ru станет его частью. В преддверии сделки, по словам Ткаченко, новое руководство вникло «в положение дел в компании», которое оказалось «неутешительным».

«У компании колоссальная долговая нагрузка и высокий уровень затрат, — рассказал новый глава издания. — С 2016 года компания ни разу не получала прибыль. Почти десять лет работала на заемные внутригрупповые средства. Ни разу компания не платила налог на прибыль. Соответственно, государству также был причинен ущерб».

Агентство Ura.ru стало частью холдинга Readovka
Бизнес
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Причина такого положения дел, как заявил Ткаченко, состояла в неэффективном управлении компанией и «беспрецедентно высоком уровне выплат главе редколлегии Михаилу Вьюгину». «Ежегодно премия выплачивалась до 30–35 млн руб., не считая зарплаты, которая доходила до 6 млн руб. в месяц», — объяснил Ткаченко.

Новое руководство Ura.ru столкнулось с «противодействием нескольких ключевых сотрудников издания» новому управлению, продолжил Ткаченко. Из-за этого с рядом сотрудников компании были расторгнуты трудовые договора.

Приостановка работы редакции продлится до воскресенья, 10:00 по уральскому часовому поясу. Это время новое руководство посвятит «переговорам с журналистами». «Мы продолжим работать над тем, чтобы агентство и основные ресурсы компании развивались, — заявил Ткаченко. — Мы продолжим укреплять позиции на федеральном информационном ландшафте. Главная сейчас задача — реструктуризация финансовой задолженности. Второе — сохранение редакционной политики трудового коллектива».

Учредителя «Медиазоны» оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Политика
Сергей Смирнов

Сибирско-Уральская медиакомпания, издающая Ura.ru, фигурирует в качестве третьего лица по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства «Облкоммунэнерго». В сентябре в редакцию по этому вопросу приходили судебные приставы. Руководство агентства уведомили о запрете на продажу имущества. По данным ФССП, ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» находится под арестом. До перехода холдингу Readovka юрлицо принадлежало Елене Куимовой (75%) и Михаилу Вьюгину (25%), в ЕГРЮЛ они указаны совладельцами до сих пор.

