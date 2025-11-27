Агентство Ura.ru стало частью холдинга Readovka

Агентство Ura.ru стало частью «Ридовки». Холдинг заявил, что намерен усилить работу с региональной повесткой. Компания-учредитель агентства фигурирует как третье лицо по иску ГП об обращении в доход государства «Облкоммунэнерго»

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Новостное агентство Ura.ru стало частью Readovka, сообщается на сайте холдинга. Источник РБК в окружении бывших владельцев подтвердил, что сделка состоялась.

Речь идет о переходе под юрисдикцию холдинга ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания», основным активом которой является Ura.ru. В «Ридовке» подчеркнули влияние издания на Урале и федеральном уровне.

«Мы усиливаем работу с региональной повесткой и прирастаем одним из крупнейших российских информационных агентств. Ura.ru является примером современной новостной журналистики», — говорится в публикации.

Там подчеркнули, что агентство и другие проекты продолжат работать в привычном формате, а редакционная политика будет формироваться действующей командой. «Наша задача — сохранить профессиональный коллектив», — говорится в заявлении «Ридовки».

В редакции «Ридовки» подтвердили РБК факт покупки. «Условий сделки не раскрываем», — добавили в ней.

Сибирско-Уральская медиакомпания фигурирует в качестве третьего лица по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства «Облкоммунэнерго». В сентябре в редакцию по этому вопросу приходили судебные приставы. Руководство агентства уведомили о запрете на продажу имущества. По данным ФССП, ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» находится под арестом.

ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» было образовано в апреле 2014 года, основной вид его деятельности — «деятельность информационных агентств». До перехода «Ридовке» юрлицо принадлежало Елене Куимовой (75%) и Михаилу Вьюгину (25%).