Политика⁠,
0

Учредителя «Медиазоны» оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Генеральному директору и учредителю «Медиазоны» Сергею Смирнову (издание и журналист признаны иностранными агентами) назначили административный штраф за нарушение закона об иноагентах, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в телеграм-канале.

Смирнова признали виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 19.34 КоАП — нарушение порядка деятельности иностранного агента. Штраф за каждое из двух нарушений составил 50 тыс. руб.

Улицкую оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента
Политика
Людмила Улицкая

В марте суд в Москве арестовал имущество Смирнова, после того как МВД объявило журналиста в розыск.

В феврале 2021 года Смирнова арестовывали на 25 суток за повторное нарушение установленного порядка организации или проведения митинга. В сентябре того же года Минюст признал его иноагентом. В феврале 2022 года журналист выступил против военной операции на Украине и уехал с семьей в Вильнюс.

После этого Смирнова несколько раз штрафовали в России за нарушения законодательства о деятельности иноагентов.

Полина Минаева
закон об иноагентах штраф Москва Сергей Смирнов

