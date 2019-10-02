Операторов 5G переведут на российские серверы

При строительстве сетей мобильной связи 5G операторы должны использовать серверы российской разработки с отечественной доверенной электроникой, следует из материалов «Цифровой экономики». Пока таких решений в России не существует

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При строительстве сетей пятого поколения связи (5G) операторы должны мигрировать на «серверы общего пользования российской разработки на базе доверенной электронно-компонентной базы», следует из «дорожной карты» по технологиям беспроводной связи, которую разработала «дочка» «Ростеха» Национальный центр информацизации в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». На прошлой неделе документ одобрил президиум правительственной комиссии по цифровому развитию. Срок исполнения — 2023–2024 годы, ответственные за поддержку отраслевых решений — Минпромторг и фонд «Сколково».

В секретариате вице-премьера Максима Акимова (курирует «Цифровую экономику») сообщили, что президиум правительственной комиссии одобрил все «дорожные карты» по перспективным технологиям нацпрограммы. После того как соответствующие изменения в нацпрограмму рассмотрит президиум совета по стратегическому развитию и национальным проектам, «дорожные карты» вступят в силу.

Согласно «дорожной карте» (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два игрока рынка, принимавших участие в разработке документа), в 2021 году сети 5G должны развернуть минимум в пяти городах-миллионниках, а в 2024 году — в десяти. В середине апреля Максим Акимов в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что на создание сетей 5G будет затрачено около 650 млрд руб. «Мы бы не хотели, чтобы все эти деньги или значительная их часть были отданы зарубежным вендорам — поставщикам оборудования», — заявил он. Однако большая часть необходимого для 5G оборудования не производится в России, поэтому в первых вариантах «дорожной карты» ее авторы предлагали кооперироваться с международными игроками: локализовать выпуск их продукции, создавать R&D-центры и совместные пилотные проекты. В качестве потенциальных партнеров указывались китайские Huawei и ZTE, финская Nokia, американские Cisco, Qualcomm, Verizon и др.

В последнем варианте документа упоминается необходимость кооперироваться в области R&D с международными игроками. Одновременно появился пункт о необходимости перехода на серверы общего пользования российской разработки. Как пояснил РБК собеседник, принимавший участие в разработке документа, под серверами общего пользования понимают обычные серверы, которые используют ИТ-компании. «Такие серверы почти не использовались при строительстве сетей связи предыдущих поколений, но в мире наблюдается тенденция по переходу на подобное оборудование. Оно, как правило, дешевле специализированных серверов. Кроме того, его внедрение должно снизить санкционные риски: на случай, если производители откажутся поставлять российским операторам специализированное оборудование», — отметил собеседник РБК.

По словам представителя Минпромторга, серверное оборудование в России производит несколько компаний — «Депо Электроникс», «Крафтвэй», «Аквариус» и др. «Для нас важно планомерное увеличение доли применения отечественных компонентов, переход на применение отечественных микропроцессоров», — отметил он. Среди вариантов поддержки представитель министерства упомянул субсидии на этапе разработки и преференции при госзакупках.