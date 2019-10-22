МТС и «МегаФон» проведут совместные тесты 5G в Петербурге

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) на заседании во вторник, 22 октября, разрешила МТС и «МегаФону» создать опытную зону для тестирования сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил замминистра цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Олег Иванов по итогам заседания, передает корреспондент РБК.

Компании планируют провести тесты на частотах в диапазоне 2,5–2,7 ГГц, которые получили на аукционах в 2015 году. Операторы планируют объединить имеющийся у них ресурс и провести совместные тесты, рассказал Иванов. «В ближайшее время на Всемирной конференции радиосвязи этот диапазон будет сертифицирован под 5G», — отметил он.

Тестирование может продолжаться до 31 декабря 2020 года. При этом вопрос о выставлении частот для 5G на торги ГКРЧ планирует рассмотреть на заседании в декабре. По словам Иванова, речь идет о диапазоне 24–29 ГГц. Пока планируется выставить четыре общероссийских лота и два региональных. Каждый лот будет размером 400 МГц. Однако детали пока в процессе обсуждения, отметил он.