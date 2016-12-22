Минэнерго поддержало идею внедрения «умных» счетчиков на газ

Главным вопросом прорабатываемой инициативы является источник финансирования установки таких счетчиков. Ранее «Коммерсантъ» писал, что внедрение «умных» счетчиков на газ обойдется почти в 130 млрд руб.

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Минэнерго подтвердило, что получило от правительства поручение проработать инициативу внедрения «умных» счетчиков учета газа. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали агентству «РИА Новости».

«По мнению ведомства, возможны разные варианты оснащения потребителей «умными» приборами учета газа, один из возможных вариантов — возложить обязанность по установке и поверке приборов учета газа на газораспределительные организации, с соответствующей компенсацией затрат, источники которой также необходимо будет проработать», — отметили в министерстве.

Так Минэнерго прокомментировало публикацию газеты «Коммерсантъ», которая ранее сообщила о поручении курирующего ТЭК вице-премьера Дмитрия Козака проработать инициативу, стоимость которой составит почти 130 млрд руб. Такое предложение получили от замглавы правительства Минэнерго, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба.

Свои предложения относительно того, как внедрить «умные» счетчики, ведомства должны представить до марта 2019 года. Источники газеты также отметили, что именно министерства должны будут решить, кто будет устанавливать счетчики и в каких объемах.