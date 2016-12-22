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СМИ узнали о планах властей установить «умные» счетчики газа на ₽130 млрд
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СМИ узнали о планах властей установить «умные» счетчики газа на ₽130 млрд
Общество, 06:50
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СМИ узнали о планах властей установить «умные» счетчики газа на ₽130 млрд
Счетчик газа (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Власти планируют обязать россиян, пользующихся центральным газоснабжением, установить «умные счетчики», которые могут обойтись населению почти в 130 млрд руб. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.

По словам собеседников издания, тема новых счетчиков газа поднималась на правительственном совещании по развитию интеллектуальных систем учета электроэнергии 4 декабря. После заседания вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минэнерго, Минэкономики и Федеральной антимонопольной службе проработать способы внедрения «умных счетчиков».

По данным газеты, предложения по этому вопросу должны быть направлены в правительство до 1 марта 2019 года, сейчас «тема в зачаточной стадии». Представитель Козака Илья Джус сообщил, что вице-премьер дал поручение о «первичной проработке вопроса».

Источники издания отмечают, что стоимость установки одного «умного счетчика» составит около 5 тыс. руб., министерствам предстоит решить, кто и в каких объемах займется их внедрением. По оценке газеты, общий объем затрат населения на покупку счетчиков составит около 130 млрд руб. В мае 2018 года замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев в беседе с РБК поддержал идею об установке «умных счетчиков». «Передача показаний со счетчиков сможет сразу автоматически отображаться в личных кабинетах граждан в ГИС ЖКХ», — указывал замминистра.

В ноябре 2017 года Госдума приняла в первом чтении законопроект Минэнерго об обязательной установке счетчиков электроэнергии, однако впоследствии рассмотрение документа затормозилось. В правительстве выясняют, в чьи обязанности будет входить установка счетчиков, кто будет финансировать установку и кто будет обладать правом собственности на них.

«Счетчики должны выполнять не одну, а несколько функций. Например, контролировать качество поставляемой электрической энергии, частоту, напряжение, сообщать о каких-то повреждениях в электрической сети», — сообщал замминистра энергетики Вячеслав Кравченко. В 2017 году «Газпром межрегионгаз» поставил 250,6 млрд куб. м газа., с 2005 по 2017 годы уровень газификации в России вырос с 53,3% до 68,1%.

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Спустя год «Газпром» сообщил, что не успевает установить 300 тыс. счетчиков газа для россиян до конца 2018 года. По словам замгендиректора по работе с органами власти регионов «Газпром межрегионгаза» Николая Исакова, компанию ждет штраф в 100 тыс. руб., если она не уложится до 1 января 2019 года. Он отметил, что «Газпром» столкнулся с проблемой: жители не хотят устанавливать новые счетчики и не пускают рабочих в свои дома. «Не хотят прибор устанавливать — он им не нужен, а за него еще надо как-то платить», — подчеркивал Исаков.

В пресс-службе Минэнерго сообщали РБК, что если срок установки счетчиков газа будет законодательно продлен до 1 января 2021 года, то риски, связанные с административной ответственностью для организаций, которые «осуществляют снабжение природным газом или его передачу и на которых возложена обязанность совершить действия по оснащению приборами учета газа до 2019 года», также отсрочатся до 2021 года.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: счетчики , бытовой газ , Дмитрий Козак , Минэнерго
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