«Газпром» допустил срыв сроков установки 300 тыс. счетчиков

Если компания до конца 2018 года не успеет обеспечить бытовых потребителей новыми счетчиками газа, ей будет грозить штраф 30 млрд руб. «Газпром межрегионгаз» просит у властей два года отсрочки

Фото: Елена Пальм / Интерпресс / ТАСС

«Газпром» не успевает установить бытовым потребителям более 300 тыс. счетчиков газа в обозначенный законом срок — до конца 2018 года. Об этом в ходе экспертного совета по законодательному регулированию деятельности газовой отрасли заявил замгендиректора по работе с органами власти регионов «Газпром межрегионгаза» Николай Исаков, передает «Интерфакс».

«Нас обязали по 261-му закону (закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»​. — РБК) установить приборы учета в домах. Их на сегодняшний день осталось установить более 300 тыс., мы их установить никак не успеваем. И наказание — около 100 тыс. руб., если мы не установим прибор до 1 января 2019 года — осталось полтора месяца», — рассказал он.

Как отмечает «Интерфакс», суммарный размер штрафных санкций, таким образом, может составить порядка 30 млрд руб.

Исаков пояснил, что причиной такого выбивания из графика является то, что граждане не хотят пускать рабочих в свои дома, чтобы они устанавливали новые счетчики.

«Не хотят прибор устанавливать — он им не нужен, а за него еще надо как-то платить. А во-вторых, нормативы потребления на Кавказе значительно ниже реального потребления», — добавил он.

Замгендиректора компании попросил продлить действие нормы закона и снять ответственность за ее невыполнение. По его словам, компания готова предоставить «десятки тысяч подтверждающих документов», которые подтверждают факты того, что работников не пустили в то или иное домовладение.

В поддержку Исакова на заседании высказался глава отдела внутреннего рынка Минэнерго Артем Верхов. Он заверил, что на этой неделе ведомство направит в Госдуму проект поправок в закон о продлении срока установки счетчиков до 2021 года​.