В ФАС пожаловались на аукцион ЕИРЦ по замене счетчиков тепла в Москве

В ФАС пожаловались на аукцион ЕИРЦ по замене счетчиков тепла в Москве

Единый информационно-расчетный центр столицы размещает аукционы на замену счетчиков тепла в домах москвичей, которые заведомо не могут выиграть малые и средние предприятия, считают активисты «СТОПкартель»

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Активисты регионального общественного объединения «СТОПкартель» пожаловались в Федеральную антимонопольную службу на нарушение антимонопольного законодательства при проведении закупок, организованных Единым информационно-расчетным центром города (ЕИРЦ) Москвы. Копию обращения в ФАС общественное движение предоставило РБК.

По мнению активистов, нарушения допущены при аукционе на замену общедомовых узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах Москвы на сумму свыше 37,2 млрд руб. Извещение о проведении открытого конкурса № 31807117682 размещено на странице по старому адресу Единой электронной торговой площадки.

«Нарушение при проведении закупки № 31807117682 заключается в том, что ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» создало препятствия для участников закупки, специализирующихся на оказании услуг по эксплуатации и замене (установке) узлов учета тепловой энергии по доступу на рынок данных услуг вследствии чрезмерного укрупнения предмета торгов по каждому из четырех лотов», — говорится в жалобе, направленной в ФАС.

Так, в первом лоте объединены услуги по эксплуатации, замене и установке узлов учета тепловой энергии для домов Западного, Северо-Западного и Центрального административных округов столицы на общую сумму 10,8 млрд руб., во втором лоте — те же услуги для Южного, Юго-Западного и Новомосковского административных округов на сумму 8,4 млрд руб., в третьем лоте — услуги по эксплуатации, замене и установке счетчиков тепла для Восточного и Юго-Восточного округов на сумму 9,2 млрд руб. Четвертый лот объединяет услуги по замене и установке счетчиков тепла для жителей Северного, Северо-Восточного административных округов, а также для Зеленограда на 8,6 млрд руб. Услуги по всем четырем лотам должны быть оказаны до 31 декабря 2030 года.