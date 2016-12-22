В ФАС пожаловались на аукцион ЕИРЦ по замене счетчиков тепла в Москве

Авто Спорт Недвижимость Quote Телеканал Газета Журнал РБК+ Стиль Крипто Отрасли Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018 C-News
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 66,39 0,07 EUR Бирж. 75,83 -0,05 Brent 72,03 -0,03% USD Нал. 66,77 66,11 EUR Нал. 76,22 75,56 USD ЦБ 66,22 0,12 EUR ЦБ 75,67 -0,01 EUR/USD 1,1423 -0,0013 BTC/USD Бирж. 6 482,77 -18,23 IMOEX 2 438,51 -0,28% RTSI 1 156,90 -0,63% DJIA 26 177,65 0,00% Nasdaq 7 571,66 0,00%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Поиск
Смена региона
Авто
Спорт
Недвижимость
Quote
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Стиль
Крипто
Отрасли
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
C-News
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Доллар/Рубль ₽68,44 (+3,2%) прогноз Альпари к 10.12.18 Купить
Mastercard $230 (+11,47%) прогноз Финам к 07.11.19 Купить
Verizon Communications $61 (+6,31%) прогноз Guggenheim Partners к 24.10.19 Купить
Square $90 (+8,81%) прогноз Citigroup Investment Research к 06.11.19 Купить
Phillips 66 $138 (+37,48%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽68,44 (+3,2%) прогноз Альпари к 10.12.18 Купить
Mastercard $230 (+11,47%) прогноз Финам к 07.11.19 Купить
Verizon Communications $61 (+6,31%) прогноз Guggenheim Partners к 24.10.19 Купить
Square $90 (+8,81%) прогноз Citigroup Investment Research к 06.11.19 Купить
Phillips 66 $138 (+37,48%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 66,22 (+0,12) Quote, 14:53 Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 75,67 (-0,01) Quote, 14:53
Вернувшийся из Китая Медведев приветствовал министров фразой ní hǎo Политика, 16:56 Набиуллина посоветовала не бояться небольшого повышения ключевой ставки Экономика, 16:54 «Дочка» НОВАТЭКа получила права на разработку нового участка на Гыдане Бизнес, 16:50 Медведев назначил нового директора Фонда кино Общество, 16:47 15 часов на одном заряде: ноутбук для долгих поездок РБК и Lenovo, 16:40 Потратившую в Harrods в Лондоне £16 млн азербайджанку освободят под залог Общество, 16:39 Кудрин увидел риски падения реальных доходов россиян Общество, 16:37 Синоптики предупредили о похолодании в Москве на следующей неделе Общество, 16:34 Более 20 человек погибли при бунте в таджикской колонии строгого режима Политика, 16:26 Южная Корея может смягчить правила для криптовалют Крипто, 16:22 Soft skills: какие качества нужны руководителю и как их развить РБК и Volkswagen, 16:11 Nice-Matin подсчитала заданные Рыболовлеву на допросе вопросы Общество, 16:08 Футболист «Манчестер Сити» извинился перед судьей за падение в штрафной Спорт, 16:07 Медведев рассказал об инвестпрограмме РЖД в 680 млрд руб. Бизнес, 16:06
Бизнес , 15:36
0
В ФАС пожаловались на аукцион ЕИРЦ по замене счетчиков тепла в Москве
Единый информационно-расчетный центр столицы размещает аукционы на замену счетчиков тепла в домах москвичей, которые заведомо не могут выиграть малые и средние предприятия, считают активисты «СТОПкартель»
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Активисты регионального общественного объединения «СТОПкартель» пожаловались в Федеральную антимонопольную службу на нарушение антимонопольного законодательства при проведении закупок, организованных Единым информационно-расчетным центром города (ЕИРЦ) Москвы. Копию обращения в ФАС общественное движение предоставило РБК.

По мнению активистов, нарушения допущены при аукционе на замену общедомовых узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах Москвы на сумму свыше 37,2 млрд руб. Извещение о проведении открытого конкурса № 31807117682 размещено на странице по старому адресу Единой электронной торговой площадки.

«Нарушение при проведении закупки № 31807117682 заключается в том, что ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» создало препятствия для участников закупки, специализирующихся на оказании услуг по эксплуатации и замене (установке) узлов учета тепловой энергии по доступу на рынок данных услуг вследствии чрезмерного укрупнения предмета торгов по каждому из четырех лотов», — говорится в жалобе, направленной в ФАС.

Экономика
Путин призвал увеличить госзакупки у малого бизнеса до 5 трлн руб.

Так, в первом лоте объединены услуги по эксплуатации, замене и установке узлов учета тепловой энергии для домов Западного, Северо-Западного и Центрального административных округов столицы на общую сумму 10,8 млрд руб., во втором лоте — те же услуги для Южного, Юго-Западного и Новомосковского административных округов на сумму 8,4 млрд руб., в третьем лоте — услуги по эксплуатации, замене и установке счетчиков тепла для Восточного и Юго-Восточного округов на сумму 9,2 млрд руб. Четвертый лот объединяет услуги по замене и установке счетчиков тепла для жителей Северного, Северо-Восточного административных округов, а также для Зеленограда на 8,6 млрд руб. Услуги по всем четырем лотам должны быть оказаны до 31 декабря 2030 года.

От участников закупки также требуют документы, которые подтверждают членство подрядчиков в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, отмечают активисты. При этом для эксплуатации и текущего ремонта это требование обязательным не является, говорится в заявлении «СТОПкартель».

Все это ограничивает круг участников торгов, препятствует участию в них малых и средних предприятиям как во всей закупке сразу, так и в торгах по отдельным лотам, говорится в жалобе.

РБК направил запрос в ЕИРЦ. «ФАС пока не получила жалобу», — сказал РБК представитель пресс-службы ведомства.

Авторы: Наталья Демченко, Валерия Комарова, Егор Губернаторов, Алина Фадеева
Теги: Антимонопольная служба, аукционы, счетчики
Следующая главная новость
Материалы по теме
Голикова отказалась расширить запрет на госзакупки импортных медизделий
Общество
Путин призвал увеличить госзакупки у малого бизнеса до 5 трлн руб.
Экономика
«Короля госзаказа» заподозрили в «астрономической» взятке Захарченко
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter