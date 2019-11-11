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Сбербанк дополнит СП с Mail.Ru Group новым сервисом
Фото: Масим Стулов / Ведомости / ТАСС

Сервис доставки товаров из магазинов «СберМаркет» войдет в совместное предприятие Сбербанка и Mail.Ru Group в сфере транспорта и доставки еды, сообщили РБК в Сбербанке.

«СберМаркет» создан на базе технологической и операционной платформы Instamart, совладельцем которой в августе стал венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund II, выкупив долю у первого зампреда банка Льва Хасиса. В тестовом режиме «СберМаркет» был запущен в начале сентября и работал только в Ростове-на-Дону и Краснодаре, доставляя товары из Metro Cash & Carry. С понедельника, 11 ноября, сервис начал работать в 31 городе, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Уфу, Воронеж и др., говорится в сообщении Сбербанка.

В Москве сервис обеспечит доставку не только из Metro Cash & Carry, но также из «Ашана» и «Азбуки вкуса», в других городах — только из Metro Cash & Carry. Покупатели смогут заказать товары без наценок, время доставки составит от двух часов, а стоимость услуги — от 98 руб.

Сбербанк и Mail.Ru Group объявили о планах создать СП в середине июля. Тогда сообщалось, что Mail.Ru Group внесет в новую компанию сервис доставки еды Delivery Club и сервис такси «Ситимобил», Сбербанк — долю в Foodplex и деньги на развитие. Стоимость СП составит свыше 100 млрд руб. Объявляя о сделке, партнеры заявили, что их компания станет ведущей российской платформой o2o-сервисов (online-to-offline) на рынках, объем которых превысит 1 трлн руб. на горизонте трех лет с ожидаемым среднегодовым ростом более 30%. Партнеры получат равные доли в СП, и еще до 10% будет у менеджмента, сообщал Лев Хасис.

Как заявлял Хасис, СП должно полностью покрыть потребности людей в сфере еды. «Накормить людей дома, когда они готовят сами, привезти им продукты, привезти им готовую еду или привести их в предприятие общественного питания, в ресторан, в кафе. Это гигантский рынок, измеряемый триллионами рублей, и мы на нем хотим быть, потому что это очень важно для наших клиентов», — говорил Хасис.

Теги: «Сбербанк», Mail.Ru Group, доставка еды, сделка
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