Сбербанк не получит контроль в СП с Mail.Ru Group

Сбербанк и Mail.Ru Group получат равные доли в совместном предприятии в сфере еды и транспорта. Об этом сообщил журналистам первый зампред правления банка Лев Хасис, передает корреспондент РБК. «Мы договорились с ними о том, что создаем СП 50 на 50, но это будет чуть меньше. Меньше на ту долю, которая достанется менеджменту компании в рамках опционной программы», — сказал Хасис.

Он добавил, что доля менеджмента не превысит 10%, а каждый из партнеров получит чуть меньше 50% в СП.

Сбербанк и Mail.Ru Group объявили о создании СП в середине июля. Тогда сообщалось, что Mail.Ru Group внесет в новую компанию сервис доставки еды Delivery Club и сервис такси «Ситимобил», Сбербанк — долю в Foodplex и деньги на развитие. Стоимость СП составит свыше 100 млрд руб. Объявляя о сделке, партнеры заявили, что их компания станет ведущей российской платформой o2o-сервисов (online-to-offline) на рынках, объем которых превысит 1 трлн руб. на горизонте трех лет с ожидаемым среднегодовым ростом более 30%.

Аналогичное распределения долей в СП Сбербанка и «Яндекс.Маркет», которое партнеры создали в апреле 2018 года. У каждого из участников сделки по 45% долей совместного предприятия. Остальные 10% акций в руках менеджмента компании. При этом в октябре Сбербанк сообщил о намерении выкупить миноритарную долю в Mail.Ru Group у Газпромбанка, который косвенно владеет 1,82% обыкновенных и 20,4% голосующих акций интернет-компании.