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«Роскосмос» решил 40 лет использовать ракету «Союз-5» на Байконуре
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«Роскосмос» решил 40 лет использовать ракету «Союз-5» на Байконуре
Технологии и медиа, 13:43
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«Роскосмос» решил 40 лет использовать ракету «Союз-5» на Байконуре
Перспективная ракета «Союз-5» будет использоваться для запусков по меньшей мере 40 лет. О планах эксплуатации ракеты в российско-казахстанском проекте «Байтерек» рассказали в Роскосмосе
Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с Плесецка (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

В рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек» на Байконуре на протяжении 40 лет планируется провести 240 запусков на протяжении 40 лет. Об этом говорится в видео, ссылку на которое глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter.

«Жизненный цикл комплекса («Байтерек». — РБК) составит 40 лет, в течение которых будет осуществлено 240 пусковых ракет с общим бюджетом $14,4 млрд », — говорится в видео. Аренда Байконура Россией, в соответствии с действующими соглашениями, должна продлиться до 2050 года.

Проект «Байтерек» реализуется Россией и Казахстаном с 2004 года и предусматривает создание стартового комплекса для перспективной ракеты «Союз-5». Изначально в проекте должна была использоваться российско-украинская ракета «Зенит», однако после событий 2014 года от этого варианта стороны отказались.

В соответствии с оценками, озвученными в видео, «эксплуатация комплекса «Байтерек» позволит предприятиям России и Казахстана ежегодно осваивать $360 млн при шести пусках в год». Таким образом, стоимость одного запуска «Союза-5» оценивается в $60 млн.

В соответствии с прогнозами, потенциал рынка для ракет-носителей среднего класса, к которым относится и «Союз-5» составляет 58% от общего числа запусков, его денежный объем составляет $1,2 млрд. «При этом ракета-носитель «Союз-5» может занять до 18% этого рынка», — указывается в видео.

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«Энергомаш» объявил даты пуска «Союза-5» и испытаний «царь-двигателя»
Технологии и медиа

В начале  сентября НПО "Энергомаш" сообщило, что первый запуск новой ракеты-носителя (РН) среднего класса «Союз-5» с кораблем и экипажем на борту запланирован на 2023 год. Ракета «Союз-5» будет оснащена новым двигателем РД-171МВ, его огневые испытания запланированы на конец 2020-го — начало 2021 года.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: «Союз-5»
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