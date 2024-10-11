Как в России появился еще не анонсированный MacBook

Еще не анонсированный Apple MacBook с чипом M4 показали российские IT-блогеры. Эксперты говорят, что, если это не фейк, корпорация начнет расследование утечки, а в худшем случае — дистанционно заблокирует устройства

Фото: Scott Olson / Getty Images

Российские IT-блогеры Wylsacom (настоящее имя — Валентин Петухов) и Romancev768 (Сергей Романцев) на днях опубликовали на своих страницах на YouTube обзоры ноутбука MacBook Pro 14 с новым чипом M4, анонс которого американской корпорацией Apple ожидался в ноябре. Один из известных на рынке инсайдеров ShrimpApplePro написал, что «некий» продавец говорил о наличии у него порядка 200 новых MacBook.

Иностранные технологические журналисты уже назвали потенциальную утечку «беспрецедентной» и одной из самых крупных в истории компании. Но часть посмотревших обзоры утверждают, что новинка может быть фейком, поскольку показанный ноутбук упакован в аналогичную предыдущей модели упаковку, хотя Apple, как правило, обновляет ее дизайн. В то же время технологический журналист Bloomberg Марк Гурман обратил внимание, что тест производительности процессора, проведенный Wylsacom, «соответствует ожиданиям от моделей с улучшенными характеристиками, но без существенных внешних изменений». Гурман отметил, что на видео Romancev768 видно, что в характеристиках устройства указано наличие чипа M4.

Как говорит в своем обзоре Wilsacom, он получил новую модель устройства от неизвестного ему человека, который сам нашел блогера. Романцев утверждает, что купил ноутбук по очень завышенной цене на неком сервисе, где отслеживает выход новинок с помощью парсера (специальная программа для анализа больших данных).

По сообщениям в профильных изданиях вроде Appleinsider и телеграм-каналов, объявления с возможностью купить новый MacBook Pro с чипом M4 начали появляться на «Авито» по цене от 720 тыс. до 1,2 млн руб. В пресс-службе компании сообщили, что на платформе было только одно объявление, которое было удалено модерацией. «Это общий сценарий для подобных объявлений, когда купить товар физически еще нет возможности нигде в мире. Это сделано в целях усиления безопасности сделок на платформе и защиты пользователей», — объяснили в «Авито».

Как новинка могла попасть в Россию

Новые MacBook Pro на M4 произведены задолго до анонса на фабриках в Китае или Индии под определенные даты, пояснил РБК источник на рынке электроники. По его словам, Apple всегда заблаговременно готовит крупные партии своей продукции и развозит их по дистрибьюторским складам по всему миру, чтобы товар появился на полках всех магазинов к старту продаж. «Официальные представители соблюдают все договоренности с Apple. Однако надо учитывать, что в России американская компания больше не работает, а мы сейчас являемся самой засанкционированной страной, поэтому выпадаем из радара влияния Apple и по большому счету можем делать всё, что хотим. Это означает, что можно найти людей, которые связаны с китайскими или индийскими заводами, выпускающими макбуки, и договориться с ними за сверхпрайс о тихой продаже небольшой партии товара в Россию», — рассуждает собеседник.

После начала специальной военной операции на Украине Apple прекратила официальные поставки своей продукции в Россию. Товары этого производителя доступны в стране благодаря параллельному импорту, то есть ввозу без разрешения правообладателя.

Дистрибьюторы Apple по всему миру обычно заранее получают доступ к товару, который потом официально анонсируется, рассказывает пресс-секретарь сети техники и электроники reStore: Людмила Семушина. По ее словам, появление новых MacBook Pro на М4 сначала у блогеров, а потом и в продаже через частников на сайте частных объявлений говорит о том, что какой-то дистрибьютор рискнул своим контрактом с производителем и с большой наценкой продал часть партии раньше разрешенного срока. «MacBook — это не тот товар, за который потребитель готов переплачивать так много, чтобы приобрести его раньше других. Так поступают любители iPhone, а не пользователи ноутбука, выбор которого — это осознанная продуманная покупка под конкретные задачи. Пользователи MacBook Pro скорее дождутся анонса и сбалансированной цены на рынке, когда товар появится у проверенных продавцов», — указала Семушина.

Какой будет реакция Apple

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что показанные ноутбуки были украдены по дороге с производства, поэтому реализовать их будет нельзя, но «тем не менее их продают». Он предположил, что активированные в России новинки будут заблокированы американской корпорацией, так как Apple, по его утверждению, может видеть активацию новых устройств. «Если говорить про реакцию Apple, она может быть очень широкой. От наказания компании-производителя продукции, чего, скорее всего, не случится, до каких-то других последствий. Американские политики могут использовать случившееся, чтобы надавить на компанию, чтобы та закрыла возможность активации всех новых устройств в России. Компания, конечно, пытается этого избежать», — рассуждает Муртазин. В то же время он оговорился, что случившееся — прецедент.

Apple должна инициировать внутреннее расследование из-за утечки, попытаться найти и наказать виновного, говорит источник РБК на рынке электроники. «Но даже если это им удастся, прецедент уже создан. Не исключено, что это не будет единичным случаем, а станет трендом, когда задолго до анонса техника ушедших из России брендов будет появляться на российском рынке», — указал он. Собеседник также отметил, что после такого случая Apple должна усилить безопасность, ввести дополнительную систему надзора, чтобы избежать подобных утечек. Но это, в свою очередь, может сказаться на имидже и доступности продуктов. «Если раньше они делали презентацию и уже через неделю запускали продажи, то теперь они могут перенести старт продаж на три-четыре недели после презентации из-за усиленных мер контроля и отсрочки распространения товара по партнерам», — пояснил собеседник.

РБК направил запрос в Apple.