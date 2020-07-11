Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,35) Инвестиции, 10 июл, 13:12
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 80,27 (-0,14) Инвестиции, 10 июл, 13:12
Бывший футболист «Спартака» Юран сравнил состав команды с «Жигулями» Спорт, 15:57 Появилось видео перехвата самолета-разведчика США у границ России Политика, 15:48 Как быстрее запускать онлайн-проекты РБК и #CloudMTS, 15:30 Bloomberg узнал о планах Facebook запретить политическую рекламу Технологии и медиа, 15:30 Ученые сообщили о влиянии уровня сахара в крови на смертность от COVID-19 Общество, 15:17 Новый президент СБР назвал долги организации не критичными Спорт, 15:12 #дайджест: что произошло в моде за неделю Стиль, 15:00 Пять человек погибли при захвате заложников в церкви в ЮАР Общество, 14:55 Тренер группы Тутберидзе показал фрагмент новой программы Косторной Спорт, 14:51 Российские истребители вылетели на перехват самолета-разведчика США Общество, 14:48 Совладелица June & July: как успевать жить, работать и воспитывать Стиль, 14:47 Золото штурмует максимумы. От металла ждут нового рекорда уже в 2020-м Инвестиции, 14:45 Сын Алибасова сообщил о поставленном главным наркологом диагнозе отцу Общество, 14:36 Пресс-секретарь Фургала сообщила об угрозах уголовным делом из-за митинга Политика, 14:19
Технологии и медиа ,  
0 

Bloomberg узнал о планах Facebook запретить политическую рекламу

Меру могут ввести перед президентскими выборами в США. Окончательное решение еще не принято, так как руководство соцсети опасается, что нововведение негативно повлияет на предвыборные кампании кандидатов
Facebook FB $244,9 +0,25% Купить
Фото: Russell Boyce / Reuters
Фото: Russell Boyce / Reuters

Администрация Facebook рассматривает возможность отказаться от размещения политической рекламы в социальной сети в преддверии выборов президента США, которые пройдут 3 ноября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о планах компании.

В Facebook полагают, что мера поможет защитить пользователей от вводящего в заблуждение контента перед голосованием, сообщили собеседники агентства. В то же время в компании опасаются, что запрет может негативно повлиять на предвыборные кампании и ограничить возможности кандидатов реагировать на последние новости. Окончательное решение еще не принято.

Facebook начнет специально маркировать страницы государственных СМИ
Технологии и медиа
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

В июне основатель Facebook Марк Цукерберг в своей колонке для USA Today объявил, что у пользователей появится возможность отключать политическую рекламу. Как сообщили в компании CNBC, сначала функция заработает в США, скрывать подобные объявления можно будет и в Instagram.

Bloomberg со ссылкой на данные Facebook пишет, что за последние 90 дней действующий президент США Дональд Трамп и его оппонент, кандидат от Демократической партии Джо Байден потратили на рекламу в соцсети $29,2 млн. Перед выборами 2016 года Трамп активно использовал эту площадку, чтобы донести свою позицию до миллиона избирателей, и это помогло ему победить, отмечает агентство.

Цукерберг заявил о модернизации Facebook со времен «вмешательства» России
Технологии и медиа
Марк Цукерберг<br /> &nbsp;

В конце октября 2019 года о полном отказе от политической рекламы сообщил основатель Twitter Джек Дорси. Он отметил, что в соцсети не хотят, чтобы политические решения пользователей скомпрометировала таргетированная реклама.

В июне Facebook начал сопровождать специальной отметкой сообщения от СМИ, контролируемых государством. Таким образом в компании захотели предупредить пользователей, что читаемые ими новости «исходят от изданий, которые могут находиться под влиянием правительства». Рекламу от таких СМИ соцсеть решила блокировать, чтобы «обеспечить дополнительный уровень защиты от разного рода иностранного влияния» перед президентскими выборами.

Как заявил ранее Цукерберг, в 2016 году, когда, как считают в Вашингтоне, произошло вмешательство России в президентские выборы в США, Facebook за недостатком ресурсов медленно реагировал на появление фейковых аккаунтов и публикации ложной информации. Однако теперь, по его словам, соцсеть пользуется системами, которые могут отличить фейки от живого человека.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Facebook, политическая реклама, выборы президента США
Материалы по теме
Facebook не обнаружил следов иностранного вмешательства в протесты США
Политика
Facebook удалил рекламу Трампа из-за обвинений в нацистской символике
Политика
Дуров обвинил Facebook в продвижении рекламы мошенников от его имени
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter