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Facebook начнет специально маркировать страницы государственных СМИ

Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

В социальной сети Facebook сообщения СМИ, контролируемых государством, получат специальную отметку, сообщил глава отдела кибербезопасности Facebook Натан Глейхер.

«Мы обеспечиваем большую прозрачность этих издательств, потому что они сочетают влияние медиаорганизации со стратегической поддержкой государства. И мы считаем, что люди должны знать, если новости, которые они читают, исходят от изданий, которые могут находиться под влиянием правительства», — говорится в сообщении.

Сначала отметка появится на странице СМИ, а на следующей неделе ее добавят и в ленте новостей у подписавшегося на издание пользователя.

Материал дополняется.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Facebook, СМИ
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