Следственный комитет выявил крупнейшую «серую» ферму майнеров в Иркутске

Правоохранительные органы провели операцию по изъятию более 2 тыс. единиц майнингового оборудования в Иркутской области. Эксперты называют этот случай нелегального майнинга в регионе крупнейшим за последние годы

В пятницу, 6 июня в ходе следственных действий на территории майнинговой фермы в Ангарском городском округе Следственным комитетом (СК) при участии «Иркутской энергосбытовой компании» («Иркутскэнергосбыт», входит в «Эн+ Груп») было обнаружено 2107 единиц оборудования, работающего на сетях энергетической компании «Радиан». В рамках оперативных действии было изъято 35 единиц техники, а остальная часть была отключена от электропитания, опечатана в контейнерах и передана на ответственное хранение. Об этом рассказал РБК источник, знакомый с ходом следствия.

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Но, уже 8 июня в правоохранительные органы поступила информация о том, что опечатанные контейнеры были вскрыты, а оборудование вновь подключено к электроснабжению и продолжило работу. После повторного обыска были изъяты оставшиеся 2072 единицы майнингового оборудования, рассказывает собеседник РБК.

В операции принимали участие следователи 3 отдела по расследованию особо важных дел СК по Иркутской области, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Иркутской области и городу Ангарску, а также представители «Иркутскэнергосбыт». По словам собеседника РБК, попавшие под внимание следствия компании, осуществляли майнинговую деятельность незаконно.

По оценке гендиректора компании «Иркутскэнергосбыт» Андрея Харитонова, это крупнейший за последние годы случай нелегального майнинга в регионе. В СК также подтвердили проведение профилактических мероприятий по выявлению незаконной майнинговой деятельности. Следствие расследует уголовное дело по факту незаконного потребления электроэнергии, по статье о мошенничестве в особо крупном размере, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

«В результате мероприятий сотрудниками выявлены организации, разместившие на территории предприятий нелегальные хостинги для добычи криптовалюты. Следственными органами в городе Ангарске изъято 2146 единиц вычислительного оборудования, в Иркутске 2606 майнеров отключены от сети, контейнеры и трансформаторные подстанции опечатаны. Деятельность майнинг-ферм, допустивших нарушения, приостановлена», — заявили в СК.

Кто и как может заниматься майнингом

«Этот случай наглядно показывает необходимость контроля со стороны государства за данным видом деятельности с учетом необходимости соблюдения как интересов жителей, так и доходной части бюджета», — указывает Харитонов.

Директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов также называет масштаб выявленной «серой» фермы с 2 тыс. единиц оборудования крупным. Он пояснил, что размер предприятия зависит от типа используемого оборудования. Так для специального устройства для добычи криптовалют, например, для Antminer S19 Pro, это будет очень крупным производством, так как один такой майнер стоит около $3 тыс. Соответственно сума изъятого оборудования в таком случае могла бы составлять более $6,3 млн.

Кроме того, по оценке Безделова, такое производство потребляло бы от 2 до 6 МВт электроэнергии и требовало бы помещения площадью более 1 тыс. кв. м. с мощной системой охлаждения и специалистами для обслуживания. Только ежемесячные затраты на электроэнергию на предприятии такого масштаба могут достигать нескольких миллионов рублей, уверен он.

С введением законодательного регулирования майнинговой деятельности, рынок разделился на майнеров, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством и тех, кто майнит с нарушением закона, объясняет Безделов.

Так с ноября 2024 года заниматься майнингом могут только российские юрлица и индивидуальные предприниматели, которые включены в соответствующий реестр. Физлица же могут добывать криптовалюту без включения в реестр, но для этого они не должны превышать установленные правительством лимиты энергопотребления. Кроме того, майнить запрещено юрлицам и ИП, которые заняты в сфере электроэнергетики.

«Те кто осуществляют свою деятельность в соответствии с нормами закона, платят налоги, обеспечивают страну криптоликвидностью для совершения внешнеторговых операций, создают рабочие места, положительно влияют на энергосистему страны, так как обеспечивают стабильный график потребления и сглаживания во время пиковой нагрузки, а энергосбытовые компании получают постоянный доход», — указывает Безделов. В то же время майнеры, которые осуществляют свою деятельность с нарушением закона, не платят налоги, зачастую воруют электроэнергию, размещают свое оборудование в гаражах, подвалах, частных домах и зачастую становятся причиной пожаров и порчи имущества, а также скорейшему износу электрических сетей, продолжает эксперт.

При этом в случае осуществления своей деятельности с нарушением законодательства, можно быть привлеченным как к уголовной ответственности по статье о незаконной предпринимательской деятельности и получить штраф до 500 тыс. руб. или реальный срок лишения свободы, так и к налоговой ответственности в виде штрафа за неуплату налогов до 40% от суммы, пени за просрочку платежей и др., рассказал Безделов.

Принятый закон также ввел возможность запрета майнинга на определенных территориях или в определенных регионах круглогодично или в периоды отопительного сезона. В конце декабря прошлого года правительство ввело запрет на майнинг в 10 российских регионах до 2031 года из-за риска дефицита электроэнергии в них. Но на фоне введенного в Иркутске запрета на майнинг в зимний период, а также роста до рекордных отметок стоимости биткоина в начале этого года в регионе объем серого майнинга стал увеличиваться.