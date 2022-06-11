Рогозин заявил, что США заплатили в рублях за полет астронавта на «Союзе»

Полет астронавта NASA Марка Ванде Хая организовывала американская компания Axiom Space. По словам Рогозина, стоимость полета — около ₽2 млрд. Хай прибыл на МКС в апреле 2021 года, а на Землю вернулся в конце марта 2022 года

Марк Ванде Хай (Фото: Bill Ingalls / NASA / Getty Images)

Американская компания Axiom Space в рублях заплатила «Роскосмосу» за полет астронавта NASA Марка Ванде Хая на российском корабле «Союз», сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы получили полное финансирование со стороны не NASA, а конкретно от компании Axiom, которая выступала в качестве посредника в организации этой миссии», — сказал Рогозин, уточнив, что оплата была произведена в рублях.

Он добавил, что Axiom Space внесла оплату на месяц позже, но зато в полном объеме.

При организации полета NASA выбрали Axiom Space в качестве посредника из-за давления со стороны конгресса, а Axiom Space потом купила место на российском корабле, добавил глава «Роскосмоса». Полет Ванде Хая стоил около 2 млрд руб., рассказывал Рогозин еще в апреле.

Астронавт NASA Марк Ванде Хай прибыл на Международную космическую станцию (МКС) 9 апреля 2021 года вместе с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым на корабле «Союз МС-18». Хай заменил российского космонавта Сергея Корсакова.

На Землю Ванде Хай вернулся 30 марта 2022 года. Вместе с ним были космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-19» приземлился на территории Казахстана, примерно в 147 км юго-восточнее Жезказгана.