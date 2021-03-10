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Технологии и медиа ,  
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Астронавт NASA полетит на МКС на «Союзе» вместо россиянина

Астронавт NASA Марк Ванде Хай отправится на Международную космическую станцию (МКС) вместе с космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым, сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Межведомственная комиссия по отбору космонавтов приняла решение вывести из основного состава экспедиции МКС-65 Сергея Корсакова, его заменит Ванде Хай. Он полетит на МКС в качестве второго бортинженера, уточнили в «Роскосмосе». В дублирующем экипаже космонавта Дмитрия Петелина заменит американский астронавт Энн МакКлейн. Полет запланирован на 9 апреля.

«Изменение состава экипажа было проведено по настоятельным просьбам американской стороны. NASA озвучило свои пожелания только в конце 2020 года, а потому российской стороне пришлось пойти на изменение уже согласованной программы полетов», — говорится в сообщении госкорпорации.

Свое решение в «Роскосмосе» объяснили приверженностью совместным договоренностям и духу совместного использования орбитальной станции.

Ванде Хай стал астронавтом в 2009 году, в 2018-м он совершил свой первый полет в космос в качестве члена экипажа экспедиции 53/54. Астронавт провел на станции 168 дней и за это время четыре раза выходил в открытый космос.

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В феврале NASA заявляло, что рассматривает возможность получения дополнительного места на ракете «Союз» для своего астронавта весной. Оно позволит отправить к МКС как минимум одного члена экипажа из США в случае возникновения проблем с космическими кораблями Crew Dragon от Space X и Boeing Starliner, говорили там.

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В мае прошлого года компания SpaceX отправила на МКС двух астронавтов. С 2011 года они летали только на российских кораблях. На станцию их доставил космический корабль Crew Dragon. Это был первый в истории частный пилотируемый запуск в космос. В ноябре корабль Crew Dragon доставил на МКС трех американских и одного японского астронавта.

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